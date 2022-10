Gf Vip, Ferruzzi "baci, cose, toccamenti" con Daniele Dal Moro: scoppia una furiosa lite

Questa notte gli inquilini del Grande Fratello Vip non hanno dormito, o quasi. Al centro delle lite notturne di nuovo Elenoire Ferruzzi. La gieffina ha avuto un durissimo scontro con Danele Del Moro, reo di averle detto di volere solo un'amicizia e di averla illusa, questo almeno secondo quanto raccontato da Ferruzzi e in parte confermato da Wilma Goich e Giale De Donà. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato nella notte tra martedì e mercoledì, quando Elenoire sicura che con Daniele ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia si sbilancia e riceve un due di picche. Del Moro infatti chiarisce che a lei è molto affezionato, ma solo come amica.

Queste parole hanno mandato su tutte le furie Elenoire che infatti, dopo essersi sfogata con alcuni inquilini, è stata chiamata in confessionale. Gli autori hanno forse provato a calmarla, ma il risultato è stato che lei invece si è alterata ancora di più arrivando ad urlare anche un "vaffan**lo". Ieri sera la lite si è riaccesa e così Dal Moro e Ferruzzi sono tornati a gridare.

La lite nella notte tra Elenoire e Daniele

Secondo Elenoire, Daniele ha un interesse verso di lei, ma se ne vergogna e per questo non vuole ammetterlo, per questo motivo la gieffina ha iniziato a dire che la produzione avrebbe dovuto cancellare le immagini dei suoi confessionali altrimenti Dal Moro si sarebbe dovuto vergognare.

L'influencer ha quindi replicato: "Io non mi vergogno mai, perché sono consapevole di quello che faccio. E poi se mi tirano in mezzo è per colpa tua. Sei tu che fai i confessionali urlando, non io. Potevi parlarne direttamente con me". L'imprenditore digitale ha quindi sottolineato tutte le volte in cui lui le ha chiesto cosa non andasse e di come Elenoire non abbia mai risposto. Sicuramente ci sarà un confronto questa sera in puntata e in merito a ciò Ferruzzi esclama "È quello che meriti".

"Quello che merito? Tu con me devi stare attenta a quello che dici, perché ti assicuro che per te pietà non ce l'ho più - risponde Daniele - Ma cosa ti ho fatto? Visto che sei così brava a mettermi mer** in bocca e hai stracciato il caz**. Che ti ho fatto? Dimmi che ti ho fatto. Parla. Fai tanto finta di avere le pa**e e invece non le hai. Mi urli in faccia da quattro giorni, ma vai a quel paese maleducata. L'unica cosa che sai fare è urlare. Passo le giornate a chiederti cos'hai, mi hai rotto i cog**oni. Lei urla e pensa di mettermi i piedi in testa, io urlo il doppio di lei".

"Non urlare con me. Non voglio parlarti, ma lo capisci? Io ti ho ascoltato per giorni, tu mi avessi ascoltato una volta! Ma vai a ca**re. Ma devo parlare con uno che fa così? Ma per favore. Tu non stai bene" ribatte Ferruzzi.

"Baci, cose, toccamenti"

Dai racconti di Elenoire emerge una situazione ben precisa: i due in queste settimane si sarebbero avvicinati moltissimo e lui adesso starebbe smentendo quanto avvenuto per paura. "Io ho iniziato a fare il mio percorso a 14 anni, ne ho 46. Di queste scene ne ho viste a centinaia nei miei confronti. Se dico una cosa è quella, non sono pazza", ha spiegato Elenoire.

"Con lui c'è stato dell'altro, tutte le notti fino alle sei del mattino abbracciati, le cose che ho detto io a lui, non le avevo mai dette a nessuno. Lui a me e io a lui - ricostruisce la gieffina - Se c'è stato trasporto fisico? No, no quello no. Ci sono stati baci, cose, toccamenti. Gli occhi non mentono e nemmeno le sensazioni. Questo discorso va bene per Antonino e Ginevra, ma per me non deve andare bene. Per voi va bene, per me no. A prescindere, nessun uomo deve avere un'attrazione per me?".

Questo racconto è stato ascoltato anche da Edoardo Donnamaria che ha voluto esprimere la sua perplessità di fronte a tale racconto, ma non perché non voglia credere a Elenoire, ma perché secondo lui era solo una questione di amicizia e affetto. Tali parole hanno mandato su tutte le furie Ferruzzi. "Perché dovete mettere in dubbio la veridicità di quello che dico? È già la seconda volta che lo fate. Dovete sempre mettere in dubbio quello che io sto dicendo. Ma ca**o, tutte le volte, è già la seconda volta, mettete in dubbio quello che io dico. Questa è una cosa che mi fa diventare pazza - ha ribadito urlando Ferruzzi - Allora perché io non metto in dubbio il rapporto che Edoardo ha con Antonella? A me a priori deve essere messo in dubbio. Perché? Non me ne frega, voi lo fate a prescindere".

Ad Amaurys ha confidato di aver avuto paura che Dal Moro la picchiasse: "Ho urlato finora. Non io, quell'altro. Me ne ha dette di ogni. Ha urlato, mi ha inveito contro. Un altro po' e mi menava. C'è mancato poco".

Wilma Goich e Giale De Donà dalla parte di Elenoire

In tutto il marasma creato da queste liti, due gieffine sono dalla parte di Elenoire: Wilma Goich e Giale De Donà. Entrambe parlando con Dal Moro gli hanno detto di averlo visto baciare a stamp Elenoire e gli hanno chiesto il perché.

"I baci in bocca ci sono stati e li ho visti! Non puoi negare perché ho visto - ribadisce Giaele - Baci a stampo e dormire insieme, lei può illudersi con queste cose. Lei si è arrabbiata perché tu la vedi solo come un’amica e lei vorrebbe altro. Però si è illusa perché qualcosa ci sarà stato. Io non ho visto te baciare altre, ma Elenoire sì. Così come non ho visto che tu dormivi con altre, ma con Ele sì. Quindi addirittura io pensavo stesse nascendo qualcosa".

Daniele furioso ha zittito De Donà parlando del suo atteggiamento con Antonino Spinalbese: "Fatti i ca**i tuoi! Tu pensa alle tue cose che ne hai di gatte da pelare. Ho fatto un decimo di quello che tu stai facendo con Antonino. Non l’ho mai illusa non ho fatto nulla di strano. Non ho mai detto che l’amavo o cose esagerate. Sono anche uno freddo di mio. A me non importa di cosa pensano fuori". "A me dispiace -ribadisce - perché pensavo di avere una persona valida, un’amica da portare fuori da qui. Quando perdi un’amicizia è sempre brutto, mi dispiace davvero. Però quando una cosa si incrina per me è finita davvero. Lei voleva passare tanto tempo con me e io avevo già limitato. Io cercavo anche di non stare solo con lei. Di notte rimanevamo soli in 3 o 4 e io chiamavo Edo per non restare solo con lei. Più di così cosa devo fare?".

Ma anche Goich afferma di aver visto baci e tenerezze: "Tu ti sei esposto tanto, sei stato qui fuori con lei sotto le coperte fino al mattino dai. Con me queste cose non le hai fatte". "Si stavano scambiando dei baci a stampo e li ho beccati. – ha continuato Wilma – Qui dentro lei non aveva mai baciato nessuno e lo stesso lui. Dai, lui le ha anche detto ‘tu sei il mio Grande Fratello’. Se tu vai a dire questo ad Ele capisci che poi si illude. Una volta lui voleva lasciare il GF e ha detto a lei ‘vieni via anche tu con me’. Capisci che ci sono stati dei fatti e quelli contano. In questo lui ha sbagliato ad esporsi".

La replica di Danile Dal Moro

"La mia versione è la realtà. Io non ho mai avuto un atteggiamento sbagliato nei suoi confronti. Il modo in cui mi sono comportato non è fraintendibile da nessuna persona - spiega Daniele - Tanto meno da lei. Se ce l'hai con me, una persona ti chiede cos'hai, non mi dici che non hai voglia di parlare urlando. Continua a fare le frecciatine, fino a quando uno perde la pazienza. L'unico modo per farsi rispettare da lei è alzare la voce, altrimenti lei ti urla sopra e pensa di avercela vinta".