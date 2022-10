Gf Vip, le urla di Elenoire Ferruzzi nel confessionale nella notte: cosa è successo

Elenoire Ferruzzi è sempre più di frequente al centro delle polemiche in questa edizione del Grande Fratello vip. Ieri sera infatti, durante un confessionale, Elenoire era molto arrabbiata tanto che le urla si sentivano da fuori la porta rossa con tanto di "ma vaffanc*lo" ben udito da tutti sia inquilini che telespettatori.

Il video ha iniziato a fare il giro dei social, com'era inevitabile che fosse, come anche la conversazione che Ferruzzi ha avuto con Daniele Del Moro. Elenoire infatti, dopo essersi infatuata di Luca Salatino, si è dichiarata per Del Moro che però le ha detto di non essere interessato a lei in quel senso, ma di volere solo un'amicizia. E alla base del malessere della concorrente ci sarebbe proprio questo rifuto che l'ha portata a lamentarsi con alcuni gieffini e a dichiarare di voler lasciare il programma. A questo punto è stata chiamata in confessionale. Qualcosa però nelle parole degli autori deve aver infastidito Elenoire che infatti ha urlato: "Io no e allora ho travisato, ma vaffanc*lo".

Secondo la ricostruzione di alcuni utenti, che hanno seguito la diretta h24, Antonino Spinalbese sarebbe stato chiamato nella stanza rossa per calmare Elenoire, ma appena sente chiamare il suo nome la sua reazione è stata: "Ma come io? Un attimo". Lasciando così intendere che non avesse poi così tanta voglia di andare ad aiutare l'amica o forse pensando che al posto suo sarebbe dovuto entrare Del Moro.

In un altro video che circola su Twitter si può sentire Elenoire affermare: "Quell'altro c'era la ca*zata che era fidanzato, questo invece qual è la ca*zata? Amica di sto ca*o, gli tiro un ceffone. A costo di andarmene".

