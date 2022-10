Gf Vip: Elenoire Ferruzzi nella bufera per un post su Daniele Dal Moro

Elenoire Ferruzzi dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip è tornata sui social. L'icona trans, infatti, ha rotto il suo silenzio social con un post che, però, non ha trovato il consenso dei suoi followers che si sono scagliati contro di lei riempiendola di pesanti critiche. Elenoire, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto tratta dalla sua esperienza all'interno della casa del Gf Vip che la ritrae, in atteggiamenti intimi, insieme a Daniele Dal Moro e ha aggiunto un dolce commento per il trentaduenne per cui prova dei sentimenti (non ricambiati). Tra i due, infatti, c'era stato un avvicinamento nella casa ma Da Moro aveva respinto la Ferruzzi che da lui voleva qualcosa in più di una semplice amicizia.

Ora, uscita inaspettatamente dalla casa del Gf a causa di alcuni comportamenti imperdonabili, con un televoto flash perso con il 90% di voti del pubblico che l'ha voluta fuori dal reality show, Elenoire ha continuato a esprimere il suo amore per Daniele Dal Moro dedicandogli il suo primo post Instagram dall'uscita del Gf ma quasi nessuno ha apprezzato questo gesto.

"Il mio gf sei tu, mi manchi" ha scritto Elenoire come commento alla foto dei due distesi sul divano e vicinissimi, aggiungendo anche un cuoricino e una emoticon con le lacrime agli occhi. Se Elenoire ha dedicato belle parole al suo ex compagno di reality, in tantissimi l'hanno riempita di critiche e trovato inopportuno questo post.

"Ma tu non sei il suo" ci ha tenuto a specificare qualcuno, "Sei stata una rincog*ionita, sii più razionale" le ha detto, invece, qualcun altro, "Ti sei fatta troppi film mentali" ha aggiunto un altro utente e, poi, c'è anche chi le ha scritto "Mi fai paura.mi sembri una protagonista di io e la mia ossessione". Le critiche sono state infinite e si è anche chi ha paragonato Elenoire a Lulù Selassie che lo scorso anno aveva avuto un atteggiamento simile nei confronti di Manuel Bortuzzo.