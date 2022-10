Elenoire Ferruzzi squalificata dal Gf Vip. Signorini: "Non possiamo accettare l'ignoranza e la volgarità"

Il Grande Fratello Vip ha deciso di prendere un duro provvedimento nei confronti di Elenoire Ferruzzi per i suoi comportamenti poco rispettosi e inaccettabili, come lo sputo al passaggio di Nikita Pelizon e il suo averla definita "porta sfiga".

"Elenoire ha fatto delle affermazioni pesanti e inaccettabili - ha esordito Signorini annunciando ai telespettatori del programma che il Gf Vip non poteva chiudere un occhio sul suo comportamento - ha espresso contenuti che non possono essere né condivisi né accettati il che ha reso doverosa una dura decisione da parte della redazione del Grande Fratello nei suoi confronti"

Signorini si è poi rivolto direttamente a Elenoire, palesemente infastidita da queste parole, dicendole di aver oltrepassato il limite dell'accettabile.

"La tua presenza in questo programma per me è sempre stata importantissima perché rappresenti una realtà come il mondo trans ma anche per la persona che sei, per la tua sensibilità e cuore enorme - ha detto Alfonso Signorini - ma c'è anche una parte del tuo carattere molto provocatore e anche irriverente. Il confine tra l'irriverenza e la volgarità in questo programma da te è stato spesso superato e ti avevo anche avvertita. Qui siamo in televisione, dobbiamo attenerci a delle regole, non siamo tra le pareti di casa nostra. Il fatto che nel 2022 si parli ancora di porta sfiga, porta iella non fa ridere e culmina in un gesto incivile che è sputare a terra alla presenza di una persona".

Elenoire ha poi cercato di giustificarsi dicendo di non aver sputato per Nikita ma che aveva semplicemente un seme di mela in bocca ma nessuno ha creduto alle due parole.

"Non potevamo fare finta di niente - ha continuato Signorini - Al Grande Fratello ognuno può scegliere di comportarsi nel modo più congeniale alla propria natura o strategia. Noi siamo un programma politicamente scorretto perché la vita è politicamente scorretta. Ma la stupidità, l'ignoranza e volgarità non si può accettare così come il gesto di disprezzo dello sputo. Questi atteggiamenti sono molto lontani dalla nostra sensibilità. Lo spirito di questo programma non prevede niente di questo quindi il Gf Vip ha deciso di mandarti al televoto flash e sarà il pubblico a decidere se eliminarti o darti una seconda possibilità".

Il pubblico ha deciso che Elenoire deve abbandonare la casa del Gf Vip e anche Signorini si è espresso al riguardo: "Io ho combattuto per averti su quel divano ma per me tu meriti di lasciare la casa del Gf Vip".