Elettra Lamborghini diffida sua sorella Ginevra dopo le sue parole al Gf Vip

Arriva la diffida di Elettra Lamborghini nei confronti di sua sorella Ginevra che, appena entrata nella casa del Grande Fratello nn ha fatto che parlare di lei e del loro rapporto distrutto. Le due, infatti, non parlano più, non si vedono più e perfino durante le festività come il Natale, non possono stare nella stessa stanza. Questa, perlomeno, è la versione di Ginevra che non ha ancora ricevuto una risposta da parte di sua sorella Elettra se non una diffida annunciata in diretta tv da Alfonso Signorini.

"Conoscendola, lo potevo immaginare", ha detto su due piedi Ginevra, non appena scoperto della diffida, "Noi ne prendiamo atto", ha poi aggiunto Singorini che, ci ha anche tenuto a dire la sua su questa situazione affermando che, secondo lui, Ginevra avrebbe solo parlato bene di sua sorella.

Perché Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra non si parlano più

"Il motivo del nostro rapporto non lo so neanche io", ha raccontato Ginevra ad Alfonso Signorini e ai suoi compagni di reality, ipotizziando, però gelosie e invidie spuntate fuori fin dall'infanzia e accentuate durante l'adolescenza, "Io credo non lo sappia nenache lei il motivo ma nostro padre ci metteva molto a confronto fin da piccole. Lei è cresciuta con una competizione. La punta dell'iceberg è che, forse, c'è stata una paura di essere prevaricata da parte sua o di essere oscurata da me".

Durante i primi giorni nella casa più spiata d'Italia, Ginevra aveva raccontato diversi aneddoti scomodi sul loro rapporto complicato: "A Natale dello scorso anno mia madre mi ha chiesto di andare via perché non ero gradita a cena. In famiglia organizzano due Natali uno con me e uno con lei. Elettra ha fatto cose brutte". Nonostante questo, Ginevra si è mostrata aperta a recuperare il rapporto con Elettra dichiarando: "Penso sia una bella persona, non ho rancore con lei. Io ho tante cose da dirle ma ho più bisogno di sentirmi dire tante cose. Le voglio chiedere anche scusa se sono stata indelicata, la mia porta è sempre aperta. Ero accecata dalla rabbia, mi sono comportata male ma chiedo scusa per questo"

E Alfonso ha lanciato subito l'amo ad Elettra, invitandola ad andare ospite al Gf Vip. Vediamo se Elettra accetterà o no questo invito.