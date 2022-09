Elettra Lamborghini si sbottona: frecciatine via social alla sorella Ginevra

Ginevra Lamborghini è una delle grandi protagoniste di questo Gf Vip. A tenere banco nel reality i rapporti tesissimi tra la gieffina e la celebre sorella Elettra. Le due, infatti, non si parlano da anni, non si vedono più e perfino durante le festività non possono stare nella stessa stanza, tanto che la cantante non ha inventato la sorella neppure alle sue nozze.

La versione di Ginevra

Questa è la versione che Ginevra ha snocciolato nella casa più spiata d’Italia, spiegando che dietro questa maretta tra sorelle non c’è un chiaro motivo: “Il motivo del nostro rapporto non lo so neanche io”, ha raccontato Ginevra ad Alfonso Signorini e ai suoi compagni di reality, ipotizzando però gelosie e invidie spuntate fuori fin dall'infanzia e accentuate durante l’adolescenza. “Io credo non lo sappia neanche lei il motivo ma nostro padre ci metteva molto a confronto fin da piccole. Lei è cresciuta con una competizione. La punta dell'iceberg è che, forse, c'è stata una paura di essere prevaricata da parte sua o di essere oscurata da me”. Delle parole che nel corso della seconda puntata hanno portato ad una diffida alla sorella ed il programma da parte di Elettra.

La reazione di Elettra

Anche nel corso della terza puntata si è tornati a parlare del pessimo rapporto tra Ginevra ed Elettra, e anche questa volta non si è fatta attendere la reazione della cantante. La 28enne ha postato una storia, poi rimossa, con la canzone Mal di Stomaco di Fabri Fibra. Che sia un’allusione a Ginevra, come fa notare Giulia Salemi nel corso della trasmissione? A convalidare la tesi un like piazzato dalla stessa Elettra sotto al tweet in cui si parla del rapporto teso tra sorelle: “Secondo me Elettra per avercela così tanto con la sorella è perché qualcosa ha fatto”, ha cinguettato un utente.

Ginevra pronta al confronto

Delle parole in cui la celebre Lamborghini sembra essersi ritrovata. Ginevra messa al corrente delle frecciatine social ha replicato: “Ci può stare che io abbia fatto qualcosa, non ho l’aureola. Ma a questo punto dimmelo e ne parliamo. La mia porta è sempre aperta: dialogo è la parola d’ordine. Se c’è qualcosa se ne parla, io non lo so”. Insomma la 30enne sarebbe disposta ad un confronto con la sorella minore. Elettra si presterà al tanto atteso raffronto televisivo?