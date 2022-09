Grande Fratello Vip, la reazione dei concorrenti informati della vittoria di Giorgia Meloni

L'esito delle elezioni politiche ha raggiunto anche i vip concorrenti della casa del Grande Fratello. Lunedì 26 settembre 2022, infatti, tutti sono stati informati della notizia del trionfo del centrodestra e, in particolare, del partito di Giorgia Meloni, raccontata con la trasmissione del telegiornale di Canale 5 delle 20.

"Il voto di ieri ha premiato nettamente la coalizione di centro-destra che ha totalizzato il 44%. Trainata dal partito di Giorgia Meloni che da sola ha ottenuto il 26% delle preferenze sia alla Camera, sia al Senato. Significa che l’alleanza, così come è compatta, potrà governare senza il bisogno di appoggi esterni. Grande sconfitto è il Pd": così l'annuncio della vittoria di Fratelli d'Italia ha raggiunto i personaggi del reality, ognuno dei quali ha avuto una sua reazione all'aggiornamento.

La reazione dei vip alla vittoria di Giorgia Meloni

Antonino Spinalbese, a un certo punto del servizio, si è alzato per allontanarsi, più schietto si è dimostrato Marco Bellavia che ha detto: "Vabbè ha vinto una donna, indipendentemente dai colori è una cosa storica. Poi ognuno ha le sue idee ed è un altro discorso". Charlie Gnocchi, invece, ha dichiarato: "Credo che sia un risultato che rispetti le aspettative, è giusto"; "A prescindere da come la pensiamo è un risultato straordinario perché c'è una donna che quasi sicuramente sarà premier, e sarà la prima in Italia, quindi è una cosa incredibile", le parole di Sara Manfuso.

"E' stato giusto che ci hanno detto cosa è successo prima della puntata. Ognuno di noi poi la pensa come vuole" il commento di Gegia che ha fatto riferimento al voto che ha permesso a chi lo abbia desiderato di uscire dalla casa per andare a votare, mentre Carolina Marconi ha affermato: "Era un nostro diritto. Poi ognuno di noi ha il suo pensiero e non parliamo di politica che è meglio". Quanto a Luca Salatino: "Se uno non si sente rappresentato cosa deve fare? Non sento che c’è un partito che mi rappresenta davvero".

(Di seguito il video delle reazioni dei concorrenti del GF Vip)