Antonella Elia risponde a Alba Parietti: “Sei la gallina madre”

Scintille in studio e a crearle è ancora una volta Antonella Elia, che dopo aver dato della "profumiera" a Elisabetta e dell'"animale domestico" a Pierpaolo, chiama "gallina madre" Alba Parietti. La frizione tra le due è nata a seguito del commento di Antonella su Francesco Oppini. “Paraculo, doppiogiochista e viscido” così Antonella aveva descritto Oppini durante la puntata di venerdì scorso.

Questa sera, in diretta, Francesco ha potuto rispondere alla showgirl: "Viscido mi ha dato fastidio, sentirsi attaccare in modo così pesante da fuori non è bello, le parole andrebbero pesate”. La risposta di mamma Alba non si è fatta attendere e sui social ha scritto: “Ci sono limiti alle offese. Chi non conosce il significato di ciò che dice non può dare opinioni. Viscido significa schifoso. Il commento della Elia a mio avviso era schifoso e totalmente fuori luogo. Che orrore”. La risposta di Antonella non è tardata ad arrivare: “Tu, cara Alba sei la gallina madre”.

Zorzi, Oppini e la lite

Oppini è stato molto criticato da Zorzi per non essersi esposto dopo il videomessaggio di Matide Brandi, che ha preso di mira in modo particolare Ruta, Goria e lo stesso Zorzi. Anche il commento di Antonella Elia è legato al comportamento di Oppini che ritiene non sincero e onesto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.