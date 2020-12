Gf Vip, Antonella Elia contro Samantha De Grenet: "Sei un bulletto di quartiere"

Tra Stefania Orlando e Samantha De Grent non scorre buon sangue, ma questo non è una novità. Durante la settimana sono volate parole pesanti, da parte di Samantha, e nonostante le due abbiano affermato di aver "fatto pace" Antonella Elia dalo studio ha voluto sferrare un gancio destro a Samantha.

"Non sei una nobile, sei una bulla di quartiere, un bulletto. Non hai rispetto, sei maleducata e permetterti più di darmi dell'imbecille. Ti sei permessa di dire tre volte 'ti uccido' e ripetuto 'ti asfalto'" ha esclamato Antonella. A non essere d'accordo è Pupo che ha sottolineato l'innocuità delle parole di Samantha. "Ci sono milioni di persone che ascoltano queste parole, ha ripetuto tre volte 'ti uccido' oltre che a chiedere scusa a Stefania, ma a tutti i telespettatori".

Le liti tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet

Tutto è nato mentre, appunto, Samantha stava lavando i piatti: un gesto che non ha trovato l'apprezzamento di Stefania dal momento che la donna stava usando le teglie per scolare le stoviglie. "Con queste si mangia, ci servono", ha gridato. E l'altra non si è lasciata intimorire: "Io lavo i piatti come mi pare. Quanti anni penso che ho?". Secca la risposta della Orlando: "Dodici".

La maretta è poi proseguita nel corso della giornata, tanto da diventare virale sui social. Tanti i siparietti condivisi dagli utenti. Nel più plateale, Samantha si scaglia contro Stefania senza freni: "Io c’ho mio figlio che mi guarda a casa quindi se vuoi fare dei giochetti del cazzo, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo a me. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente non mi sta bene".