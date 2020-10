GF Vip, Elisabetta Gregoraci si commuove per il figlio Nathan

( Elisabetta ripercorre commossa gli ultimi istanti in cui ha visto suo figlio per l'ultima volta pria di entrare al GF Vip)

Momento di nostalgia per Elisabetta Gregoraci, commossa al pensiero del figlio Nathan Falco da cui è lontana ormai da più di un mese, ovvero dal suo ingresso nella Casa del GF Vip. La showgirl ha parlato del suo bambino nato dal matrimonio con l’ex marito Flavio Briatore, del loro profondo legame e degli impegni lavorativi a cui in passato ha rinunciato pur di non doversi allontanare da lui. “Non sono andata all’estero quando mi sono stati offerti dei lavori proprio per non lasciarlo oppure me lo portavo con me”, ha confidato a Stefania Orlando a cui ha raccontato come adesso che Nathan è più grande e frequenta la scuola tutto sia diventato più complicato. “Mi viene da piangere… Prima che entrassi qua mi ha chiesto quanto sarei stata via”, ha detto emozionata: “Quando mi ha detto ‘mamma non andare via’ io ho pensato ‘basta, non vado più”.

Due settimane fa la produzione del GF Vip ha dato la possibilità ai concorrenti genitori di figli piccoli di sentirli al telefono, opportunità che ha molto tranquillizzato Elisabetta per aver sentito sereno il suo bambino, spesso citato nel corso del reality quando il botta e risposta con l’ex marito Flavio Briatore si era fatto furente. “Lui non lo ha protetto”, commentò la showgirl all’indomani della puntata del GF Vip che la vide al centro della scena per replicare all’ex marito.

Flavio Briatore e la ‘minaccia’ al figlio Nathan

Di recente anche Flavio Briatore ha parlato del figlio Nathan in un’intervista che ha lasciato trapelare quanto il bambino abbia un ruolo centrale nella vita sua e della ex moglie. “Dobbiamo pensare al bene di Falco", ha raccontato l’imprenditore che vive a Montecarlo in una casa vicinissima a quella del figlio e di Elisabetta Gregoraci.

Commentando la necessità di trovare situazioni che consentano di convivere con il Covid, Briatore ha anche raccontato un aneddoto su Nathan: “Mio figlio avrebbe adorato fare la scuola online così non combina nulla, per cui gli ho detto: ‘Falco, se tu non vai a scuola, io non vado a lavorare. Se non fai bene la scuola perdi i privilegi che hai, l’estate un mese in Sardegna non ci vai più, resti qui’”. Una ‘minaccia’ che Falco pare aver compreso: “Stamattina alle 7.30 è venuto e mi ha detto: ‘papà hai ragione, vado a scuola prima’. (…) Gli ho detto: ‘non andare prima che aprano i cancelli cazzo, vai alle 8,25! Se ti vedono lì alle 7 i tuoi compagni svengono’”.