Gf Vip, Elisabetta Gregoraci si lascia andare: coccole bollenti con Pierpaolo (VIDEO)

Tanto tuonò che piovve. Da giorni si notano ammiccamenti e sguardi complici tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, tanto che oggi i due concorrenti del Grande Fratello Vip si lasciano andare a coccole e tenerezze a letto, senza per ora arrivare al bacio. Ma pare proprio solo questione di tempo.

Elisabetta Gregoraci, coccole con Pierpaolo

Nella serata di ieri infatti la showgirl e l'ex velino di Striscia la Notizia erano sdraiati l'uno accanto all'altra sul lettone della camera da letto del loft di Cinecittà. Lui l'ha riempita di carezze avvicinando sempre di più il suo volto a quello dell'ex moglie di Briatore che però - forse perché spaventata da eventuali ripercussioni mediatiche - ha trattenuto dal ricambiare. A fatica, s'intende.

Pierpaolo si è poi sfogato con la ballerina Matilde Brandi, lasciando intendere tutto il suo trasporto. "Ti devo dire una cosa - ha esordito - Erano le 5, mi sono messo nel suo letto e lei mi ha chiesto a cosa pensavo. Io le ho risposto ‘vorrei baciarti’. Lei poi è rimasta lì e allora…". Matilde ha consigliato al ragazzo di fare la prima mossa: “Posso dire una cosa? A me piacerebbe se la prendessi e la baciassi. Cioè, così e basta poi te nevai senza dare spiegazioni. Non devi avere paura. Se si incavola non importa, tu fallo. La notte è meglio, le puoi dire di accompagnarti e se non viene fallo a letto. Non dirle nulle fallo davvero. Questa cosa falla, devi farla". Ascolterà il consiglio?

Briatore è con Naomi Campbell

Intanto Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta e padre del figlio Nathan, ha pubblicato su Instagram una foto insieme all'ex compagna Naomi Campbell, dando inevitabilmente il via al valzer dei pettegolezzi. Pettegolezzi che però si fermano ad essere tali dal momento che tra i due c'è da sempre una splendida amicizia 'sopravvissuta' alla fine della love story.