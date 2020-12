GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco allo scontro: scoppia la lite

(Lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco al GF Vip)

Un nuovo scontro verbale ha scosso l’atmosfera della Casa del GF Vip spesso scenario di liti e discussioni. Protagoniste del duro faccia a faccia sono state Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco (che oggi si fa chiamare Rosalinda Cannavò) che non si sono risparmiate urla reciproche quando è stato affrontato il modo in cui la showgirl ha trattato Giulia Salemi. Nello specifico, Adua ha preso le difese dell’influencer sostenendo che Elisabetta l'abbia fatta passare per "una poco di buono" quando ha fatto intendere che Giulia abbia corteggiato il suo ex Flavio Briatore in passato.

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco

“Ieri mi hai isolata, non mi hai parlato tutto il giorno”, ha affermato Elisabetta rivolgendosi ad Adua che nel pomeriggio si era appartata con Giulia, Dayane Mello e Selvaggia Roma criticandola. Pronta la replica: “Sai perché non ti ho chiesto come stai? Perché ogni volta che cercavo il tuo sguardo e una parola tu mi sviavi. Alla fine di tutta ‘sta storia io sono la stro**a. Io ti parlo ma tu rimani della tua opinione, perché non ascolti. Pure io ci sono rimasta male”.

Nella discussione intervenuta anche Dayane Mello: “Non sei perfetta. Chi sei tu? La regina?”, ha esclamato a Elisabetta; “Non ti intromettere, smettila che sei solo gelosa. Dici sempre le stesse cose. Non ti devi mettere in mezzo”, la replica della showgirl sempre più lontana dal resto del gruppo di una Casa che potrebbe decidere di abbandonare presto…