Elisabetta Gregoraci cita l'ex marito: la battuta su Briatore dopo il bacio a Pretelli

È ancora presto per dire se e quanto la complicità nata tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli in questi primi giorni di convivenza sotto lo stesso tetto sia davvero l’incipit di qualcosa di più o solo una simpatica sintonia appannaggio delle telecamere. Al momento ai telespettatori del GF Vip è concesso solo di fantasticare sull’evoluzione del loro rapporto, arricchito di congetture per un interessante prosieguo dopo il bacio scoccato in piscina durante l’ultima diretta tv.

Per quanto si sia trattato di un gioco, il tocco di labbra così prolungato non sembra essere stata una dura prova per la showgirl e l’ex velino di Striscia la Notizia, anzi: all’indomani dell’accaduto, i due sono apparsi sempre più vicini e “il fischio di orecchie” percepito dal modello è diventato occasione per la ex signora Briatore di fare una battuta riferita ai suoi pretendenti e pure al manager a cui è stata legata per 13 anni.

“Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina. I miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio…”, ha scherzato Elisabetta, incontrando la stessa ironia di Pierpaolo: “Capirai. Uno per uno, fino a domani, bam!”. Flavio Briatore, intanto, tace: da parte sua nessun commento sulla ex moglie madre del figlio Nathan entrata nella Casa del GF Vip contro la sua volontà. “Non è contento, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza” ha confidato Elisabetta che, in effetti, sta dimostrando di voler vivere pienamente e senza filtri questa straordinaria avventura.

‘Ti fischiano le orecchie? Saranno tutti i imi pretendenti?’#gregorelli #gfvip pic.twitter.com/w2YIMX9y2y — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) September 22, 2020

Il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha mostrato subito di avere un debole per Elisabetta Gregoraci. E non è certo un caso se i due sono stati messi in coppia dal Grande Fratello nella prova settimanale che ha previsto un lungo bacio per guadagnare il budget completo necessario per la spesa settimanale. Fino ad ora è stato un gioco, dunque, ma la sintonia tra i due ormai è innegabile.