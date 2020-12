Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e i suoi ex: "Magli? Mi ha creato molti problemi anche 15 anni fa"

Elisabetta Gregoraci questa sera è uscita dal Gf Vip. Come ogni concorrente appena uscito è stata accolta da Signorini nello studio del Grande Fratello. Qui seduta sullo sgabello ha rivisto i suoi momenti più belli, ha vissuto nuovamente le accese discussioni con Antonella Elia e ha potuto controbattere ad alcune delle dichiarazioni uscite sul suo conto.

"Sono arrivata quasi a tre mesi, tre mesi sono tanti non mi aspettavo di arrivare fino a questo punto. Non mi mancherà la luce che ci svegliava e ci faceva saltare in aria. Poi con le persone ti dico, ho avuto un bel rapporto con tutti".

Elisabetta rivolgendosi a Antonella: "Il ruolo da opinionista è importante, le parole hanno un peso e tu spesso non le hai pesate. Hai detto delle cose pesanti ad una donna e questo non mi è piaciuto. Sono stata malissimo, non ho dormito la notte, poi tu lo hai fatto il Grande Fratello dovresti saperlo, avresti potuto dire delle cose in maniera più carina". "Non sono contro le donne, me la prendo con una tipologia di donna, che non sembra vera, che è strutturata - ha risposto prontamente Antonella -. Non l'ho detto per colpirti come donna, ma per il personaggio che sei, che sfoggia quello che ha, anche i bracciali di diamanti ce li sbatti in faccia, per far vedere il tuo status economico, togliteli".

Gli ex di Elisabetta Gregoraci tra finzione e realtà

Filippo Nardi

Nei giorni scorsi è circolata la voce che Elisabetta avrebbe avuto una storia di una notte con Nardi, lui no ha smentito ma neanche confermato, ha solo dichiarato di "non voler parlare della cosa". La showgirl però ha subito negato.

Francesco Bettuzzi

Alla vista delle foto con Nardi Elisabetta ha cambiato espressione, i suoi occhi esprimevano sofferenza, era tangibile. Infatti la stessa Elisabetta ha ammesso: "È stata una storia molto importante, siamo stati insieme dopo la separazione con Flavio. Ho sofferto per questo amore, l'ho lasciato io anche se ancora lo amavo. Era un amore quasi malato stavo molto male, si litigava troppo".

Stefano Coletti

Anche in questo caso, come per Nardi, Elisabetta ha da subito negato qualsiasi legame amoroso: "Lo conosco bene, conosco la sua famiglia, è stato la prima persona che mi ha aiutata a trovare casa a Monte Carlo, qualche volta andiamo a mangiare insieme a pranzo, ma niente di più".

Mino Magli

Infine le note dolenti: Mino Magli. "Ho avuto problemi con lui vent'anni fa, era amico della mia famiglia. Frequentava la mia casa, andava a pesca con mio padre, ma ha fatto una cosa veramente schifosa. Quando mia madre stava male lui veniva sotto casa, portava le pizze, e poi chiamava i fotografi per fare le foto e avere soldi in cambio. Pur di guadagnare due euro ha fatto qualsiasi cosa" con queste parole ha quindi negato completamente ogni storia con Magli.