Elisabetta Gregoraci rivela i gesti segreti dei vip nella casa del Gf: ecco cosa c’è dietro

I suoi colpetti al petto erano un messaggio per le sue amiche, ribadisce, ma non è l'unica ad avere un "codice"

Quei colpi sul petto di Elisabetta Gregoraci nella casa del Gf Vip non erano passati inosservati. Durante la sua permanenza sotto le telecamere h24 del reality show di Canale 5 i tanti avevano notato quelli che sembravano dei veri e propri messaggi in codice. Rivolti verso chi? Non a un amore, bensì alle amiche più care dell’ex moglie di Flavio Briatore.

In pochi hanno però creduto a questa storia delle amiche, le ha ricordato Silvia Toffanin durante un’intervista a Verissimo, ma Elisabetta Gregoraci conferma e ribadisce: non è l’unica ad avere un codice segreto per lanciare messaggi fuori dalla Casa.

Elisabetta Gregoraci e quei colpetti sul petto al Gf Vip

“Io ho una chat con la mia assistente, mia sorella e le mie migliori amiche e amici. Ci siamo detti: ‘Quando sono lì dentro, ovviamente non vi posso salutare tutti. Farò questo gesto e saprete che vi sto pensando’. Questo fatto però ha veramente scatenato qualsiasi cosa, perché hanno pensato qualsiasi cosa. Ma era davvero così. Penso che le mie amiche abbiano anche mostrato quella chat”.

Molti hanno pensato che quei gesti fossero riferiti a un certo Stefano, ha ricordato Toffanin. Elisabetta Gregoraci non ci sta: “È tutto legato a quella chat”, ribadisce. Ma Elisabetta Gregoraci non è l’unica. Ad esempio anche Maria Teresa Ruta ha un gesto segreto, ha rivelato Gregoraci, mimando il gesto di toccarsi i capelli dall’alto verso il basso vicino al viso. “Più persone là dentro, senza saperlo (a vicenda, ndr), avevano deciso di fare qualcosa”.