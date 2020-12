Gf Vip, Gregoraci rilancia e fa piangere Giulia Salemi: "Ho letto i messaggi delle vacanze a scrocco"

Prosegue la crociata di Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi. Se nei giorni scorsi l'ex moglie dell'imprenditore Flavio Briatore ha accusato l'influencer italo-persiana di andare cercando vacanze a scrocco in Costa Smeralda, adesso la showgirl calabrese tira in ballo le prove di quanto sostenuto.

Elisabetta Gregoraci: "Vacanze a scrocco, ho letto messaggi"

Nelle ultime ore infatti Elisabetta è tornata sul'argomento. "Cosa vi devo dire? - ha dichiarato ai coinquilini - Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto capire. Io snob? No, quando parlo con le persone ci sono quelle con cui ho più affinità e altre con cui ne ho meno. Questo non significa essere una snob, assolutamente, ma anzi. Con Giulia Salemi non c’è e non ci sarà. Poi mi nomina dicendo che non ha nulla di personale. Ho visto certi messaggi. Poi ci sono state delle telefonate in casa. Mentre eravamo in casa noi 3 e questa chiamava. Capisci, ci sono state delle cose che non sto nemmeno a raccontare. Non può fare finta di niente".

Giulia Salemi in lacrime

Di tutta risposta, Giulia è scoppiata in lacrime, dicendo di non riuscire più a sostenere le insinuazioni della donna. "Non ci sto più, non voglio passare per quella che non sono. Non chiedo proprio nulla, non evito di pagare". Già in passato Salemi aveva mostrato tutta la sua fragilità rispetto all'argomento. "Lei è una delle tante persone, di una pergamena lunga, che in questi anni mi hanno fatto sentire inferiore - aveva dichiarato - Da una mia battuta, dove le ho dato della snobettina, lei ha tirato fuori le peggio cose. Lei si è incattivita".