GF Vip, Elisabetta Gregoraci sgancia la bomba: “Sono innamorata fuori dalla casa”

“Sono innamorata fuori dalla casa. Ecco, ho sganciato la bomba”: la clamorosa rivelazione è arrivata da Elisabetta Gregoraci nel bel mezzo di una conversazione con i compagni del GF Vip, allertati dalla notizia proprio come i telespettatori che seguono le vicende sentimentali della ex signora Briatore e le commentano sui social.

Negli ultimi giorni la sintonia crescente con Pierpaolo Pretelli è stata bloccata per volere della stessa showgirl che sempre più spesso ha cercato di mettere le distanze tra lei e il modello ormai dichiaratamente infatuato. L’alt definitivo, però, è arrivato proprio poco fa, con l’ultima lapidaria affermazione lanciata quando Pretelli ha tentato l’ennesimo approccio: “Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt. Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla casa”, ha affermato sicura la ex signora Briatore, conscia delle ripercussioni che una frase simile potrà avere dentro e fuori le mura della Casa più spiata d’Italia.

Se voi questa la trovate una cosa carina, scherzosa con toni scherzosi BRAVI VOI.

A me fa ridere zero. E per quanto uno prova a vederci del buono, bhe insomma... #gregorelli #GFVIP pic.twitter.com/8jgziM2Lfl — Principino delle vipere.🐍 (@nelnomedeltrash) October 7, 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Elisabetta Gregoraci innamorata?

Elisabetta Gregoraci è entrata nella Casa del GF Vip dichiarandosi single dopo la fine della storia con Francesco Bettuzzi. Da subito è nata l’intesa con Pierpaolo Pretelli, sempre frenata dalla stessa showgirl che non ha mai voluto cedere alle lusinghe del modello. Giorni fa un aereo ha sorvolato il giardino di Cinecittà portando per lei un messaggio come autentica dichiarazione d’amore: “Sei l’epicentro del mio terremoto”, si leggeva su uno striscione che, alla luce dell’ultima dichiarazione di Elisabetta, diventa difficile pensare sia stato mandato da un gruppo di fan come lei stessa ha voluto far credere…