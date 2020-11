Gf Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime per la sorpresa del padre

Una serata di grandi emozioni per Elisabetta Gregoraci. La ventesima puntata ha visto la showgirl protagonista per la prima metà del live. Lei e Selvaggia Roma si sono affrontate nuovamente e c'è stato un ulteriore chiarimento con Pierpaolo e infine, non poteva passare così inosservata l'affermazione di Elisabetta sulla proposta di matrimonio. E così Alfonso le ha fatto leggere la risposta di Briatore (che ha confermato in parte quanto affermato all'interno della casa). E dopo tutti questi confronti il Gf ha voluto regalarle un momento di gioia.

Elisabetta Gregoraci ha potuto rivedere, anche se in video, il padre: "Ciao amore come va? Spero tutto bene. Mi mancano le tue telefonate. Ti seguo con orgoglio. Siamo tutti con te. Ti guardo sempre. Ti voglio tantissimo bene. Mi raccomando devi restare sempre la persona umile che sei sempre stata, sei l'orgoglio mio. Ti mando un bacio grande. Ciao stella mia". "Mi manchi tanto - ha risposto in lacrime Elisabetta -. Ti amo tanto papà, tanto, tanto. Mi mancano le nostre telefonate. Il bene vince sempre sul male. Viva il bene".