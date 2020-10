GF Vip, in cielo compare un messaggio d’amore per Elisabetta Gregoraci

(I concorrenti accolgono con gioia l'arrivo di un messaggio dal cielo rivolto alla showgirl, tutti tranne uno...)

Come da tradizione, anche in questa edizione del Grande Fratello Vip un aereo ha sorvolato il cielo di Cinecitttà per recapitare un romantico messaggio a uno dei concorrenti. La fortunata destinataria dello striscione comparso in cielo è stata Elisabetta Gregoraci, entusiasta per un gesto architettato da un misterioso corteggiatore che ha suscitato la curiosità dei compagni di Casa e anche la gelosia di uno di loro…

“Sei l'epicentro del mio terremoto”, è il messaggio che ha emozionato la showgirl, evidentemente al corrente del dolcissimo autore della trovata al punto da essersi avvicinata alla telecamera per ricambiare con qualche bacio. Le domande da parte dei compagni sono arrivate a raffica: “Abbiamo una frase con un gruppo tutti uguale”, ha replicato lei: “È un gruppo Whatsapp, non siate gelosi! Noi usiamo sempre questa frase…”. Nessuno però, pare aver creduto alla sua tesi, in particolare Pierpaolo Petrelli che, in disparte, non ha commentato lasciando che fosse la sua espressione tutt’altro che gioiosa a parlare per lui.

La frase scelta dal misterioso autore del messaggio recapitato con un aereo in volo per Elisabetta Gregoraci è parte del testo di un brano di Mr. Rain, dal titolo "9.3".

“Troverò qualcuno diverso da te/Ma che mi guardi nello stesso modo/Come una scossa 9.3/ Sei l'epicentro del mio terremoto/ E andremo in ogni luogo dove siamo stati noi”, recita il testo della canzone d’amore che lascia presumere ci sia qualcosa di sospeso nelle vicende sentimentali di Elisabetta, entrata single nella Casa e ultimamente molto vicina all’ex velino di Striscia Pierpaolo Petrelli.