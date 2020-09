Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: la love story continua, con 10 anni di differenza

Elisabetta Gregoraci, con le sue docce, fa sognare molti italiani. Ma il suo fascino ha conquistato gli uomini della casa del GFVip, soprattutto Pierpaolo Pretelli che non nasconde il suo desiderio di "baciarla". L'imbarazzo della bella quarantenne (nata l'8 febbraio 1980) è tangibile, ma anche lei sembra non essere indifferente alle attenzioni del trentenne (nato il 31 luglio 1990). Signorini ha invitato Gregoraci a entrare nel confessionale e dopo poco ha chiamato anche Pretelli, ai due ha mostrato un video in cui erano molto vicini tra sguardi, balli, massaggi e carezze.

Ma le sorprese non sono finite e il conduttore mostra alla showgirl un post pubblicato da Briatore, suo ex marito, che lo ritrae con Naomi Cambell. "Come commenti questa foto?" chiede Signorini "Alfonso, non sono mai stata gelosa di Naomi, neanche quando ero fidanzata con Flavio. Abbiamo litigato dopo quindici giorni che ci conoscevamo" racconta Elisabetta Gregoraci ricordando un evento accaduto a pochi mesi dall'inizio della relazione con Briatore.

Pierpaolo ed Elisabetta sono sempre più vicini... vicinissimi... pericolosamente... 😍 #GFVIP pic.twitter.com/F2gGOfVwTI — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 28, 2020

"Pensi che Flavio si sia un po' alterato vedendoti così serena con Piepaolo?"; "Sì, ma io sto prendendo la mia direzione ormai" risponde Elisabetta che poco prima aveva dichiarato che Pierpaolo Pretelli "È veramente un ragazzo tenero, ha degli occhi da cerbiatto, un cucciolotto. Poi è un ragazzo molto per bene, molto sano, d'altri tempi". Il bacio, tanto voluto da Pretelli, per il momento non ci sarà poiché Elisabetta ha "messo dei paletti". Quanto resisterà Pierpaolo?