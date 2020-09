Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: "Mamma è sempre con me"

Dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha incantato sia i concorrenti che i fan che la guardano da casa. Ha deciso di partecipare al reality per dimostrare di essere una donna semplice e alla mano.

Il GF ha deciso di omaggiarla con una sorpresa: rivivere la sua storia tramite le immagini dei suoi genitori, di sua mamma, del suo successo e di suo figlio.

La mamma, Melina, è scomparsa a causa di una malattia lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della showgirl che la ricorda con grande affetto e amore. Inevitabili le lacrime che vanno a intaccare il trucco. "Io penso sempre a mia madre, è sempre con me. Quando devo fare qualcosa e non mi sento all'altezza e mi serve coraggio io penso sempre a lei" ha affermato emozionata.

"Ero molto triste quando decisi di lasciare Soverato, mio padre mi disse 'non devi andare via per forza se ti fa stare male', ma io gli risposi che dovevo provarci, questo era il mio sogno" ha raccontato guardando una foto che la ritrae in un bellissimo abito blu.

Signorini ha aperto uno dei cassettini della memoria per raccontare a Elisabetta Gregoraci di quando andò a trovarla nella sua città: "Ti racconto una cosa che non sai, ho voluto aspettare questo momento per dirtela. Io sono venuto a trovarti a Soverato, lì tua madre mi portò dal vostro padre spirituale e mi disse, io non resisterò a lungo, ma vengo qui perché le mie figlie possano sopportare il giorno in cui andrò via".

Un viaggio nei sentimenti che non poteva non toccare anche la tappa, durata 13 anni, con Flavio Briatore da cui è nato il figlio Falco Nathan Briatore. "Flavio è rimasto colpito dall'attaccamento e all'attenzione che ho verso la mia famiglia. Noi ci siamo conosciuti a novembre e lui mi chiede se volevo passare il Natale in Kenya, ma dissi di no, sarei andata dalla mia famiglia. Io gli ho dato tante cose immateriali e importanti. Flavio per me è una persona speciale, abbiamo un bel rapporto, mi fa arrabbiare quando si attacca alle piccole cose per farmi un dispetto. Ammetto che è stato un amore ingombrante, ma importante".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.