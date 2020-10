Gf Vip, Elisabetta Gregoraci ha una storia con Piero de Il Volo? Lei rompe il silenzio in diretta

Nei giorni scorsi ha tenuto banco un comportamento bizzarro di Elisabetta Gregoraci: la showgirl si darebbe ciclicamente dei colpi al petto per lanciare messaggi in codice a qualcuno fuori dalla Casa. Messa alle strette dal conduttore Alfonso Signorini, la concorrente ha provato a fare la vaga per poi cedere a dare qualche indizio sull'identità della persona misteriosa.

Quei messaggi in codice di Elisabetta Gregoraci

Impossibile non notare che quei 'colpetti' arrivano proprio mentre si parla della simpatia che Elisabetta ha nei confronti di Pierpaolo Pretelli, motivo per cui in tanti hanno pensato che quel gesto sia da ricondurre alla rassicurazione da dare ad una presunta fiamma lasciata fuori dall'appartamento si Cinecittà. E motivo per cui Signorini ha passato in rassegna i nomi di tutti gli uomini associati alla bella calabrese.

Una storia con Piero de Il Volo? No: l'amante misterioso è Stefano

"Nella vita ci conviene sempre essere sinceri", ha detto Alfonso "Se la tua risposta non fosse sincera, sappi che ho tutti i modi per dimostrare il contrario". Si passa dunque a parlare di Piero Barone, cantante de Il Volo con cui Elisabetta avrebbe avuto un flirt. "Lo conosco ma non ho avuto una storia con lui". E con tale Stefano? "Sì, fa parte di un gruppo di amici". E pare sia proprio lui l'amante misterioso.

Nel frattempo infatti, il sito Giornalettismo rivela che dietro gli aerei romantici che arrivano per la donna si nasconde tale Stefano Coletti, di professione pilota: quest’estate era stato pizzicato in barca proprio con lei dal settimanale Nuovo, ma lo avevano confuso come il suo maestro di Karatè. E invece sarebbe lui a farle battere il cuore.