Gf Vip, Elisabetta Gregoraci ci ripensa con Petrelli: "Sei un fulmine a ciel sereno" (e gli dà appuntamento fuori)

(Nel video il chiarimento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli)

In amore vince chi fugge. Così, quando Pierpaolo Petrelli stava per mettere definitivamente un punto al continuo tira e molla con Elisabetta Gregoraci, è lei a correre da lui esternando i suoi sentimenti, come mai aveva fatto finora. "Sei un punto di riferimento qui dentro per me - spiega la showgirl - Nel corso della mia vira ho incontrato tanta gente che mi ha preso per il cu***. Facevano le amiche e poi non lo erano, persone che mi hanno tradito, che sapevano le mie cose e andavano a raccontarle. Non mi aspettavo di trovare una persona sana, come te, perché oggi è difficile. Sei arrivato come un fulmine a ciel sereno e sono contenta di questo. Perciò ho iniziato a vivermela, anche se non al 100%. Tutto quello che è capitato, dall'apnea, ai balletti e agli abbracci, è tutto così bello che guai a chi me lo tocca".

Elisabetta a Pierpaolo: "Sono sicura che continueremo a vederci fuori"

Lo sguardo di Pierpaolo cambia davanti a queste parole e, dopo le tensioni degli ultimi giorni, appare di nuovo un bel sorriso. "Sono sicura che noi fuori da qua continueremo a vederci. Poi non so, mi devi dire tu. Ho trovato una persona speciale e non voglio perderla" continua Elisabetta, spiazzando Petrelli: "Per me sei Elisabetta, quella che ho conosciuto qui. Non so fuori la tua vita com'è". "Molto complessa - risponde la showgirl - come se avessi vissuto 10 vite. L'ho vissuta come se avessi 10 anni in più. Ho incontrato un uomo molto importante, con cui ho costruito una famiglia, ma quelle cosa hanno condizionato la mia vita e il mio modo di essere, anche il mio modo di stare qui. Ci sono persone fuori che devo tutelare. Forse ti ha investito una cosa di cui non ti sei reso conto, magari fuori sarebbe diverso". Pierpaolo non ha dubbi: "Fuori da qui non ci saremmo mai incontrati, non ti avrei mai conosciuto così come ti sto conoscendo ora. Io l'ho vissuta come stai raccontando tu. Tutte quelle piccole cose che abbiamo vissuto me le sentivo dentro, e ho continuato perché da parte tua sentivo quel benessere".

Elisabetta Gregoraci: "Mi chiedo cosa pensa Nathan"

Tra i motivi per cui Elisabetta Gregoraci non si lascia andare completamente con Pierpaolo Petrelli c'è il pensiero del figlio: "Mi domando cosa pensa Nathan, che ogni puntata sente parlare di me e di te, allora ogni tanto mi chiudo. Qua dentro tu sei fondamentale. Mi piaci, sei sano". Il modello rimanda tutto a quando sarà finito il reality: "Il dubbio che ho non posso risolverlo qui dentro. Quando saremo fuori ne parleremo". Elisabetta è d'accordo: "Ho voglia di dirti tante cose, ma se mi ascolti e metti insieme alcuni tasselli ci arrivi". Intanto si lascia andare a un lungo abbraccio e qualche lacrima (maledicendo i microfoni).