Gregoraci scrive messaggi in codice a Pretelli. Lui è cotto: “Non so come farei senza di te”

(Pierpaolo Pretelli si isola in giardino e tra mille pensieri comincia a piangere, poi viene raggiunto da Elisabetta Gregoraci)

La storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è un tira e molla destinato a durare quanto la permanenza di entrambi nella Casa del GF Vip. Prima la sintonia che si conferma con coccole e abbracci, poi i baci ‘finti’; dopo, ancora, l’alt della showgirl e, di nuovo, l’inaspettato due di picche che lui ha tirato alla showgirl bloccata in uno slancio che va a intermittenza come l’indecisione che non apre alla possibilità di una relazione vissuta alla luce del sole. Probabilmente un vero e proprio chiarimento tra i due avverrà solo lontano dalle telecamere alla fine di un’esperienza televisiva che monitora costantemente i loro movimenti, ma intanto l’attrazione pare davvero indiscutibile, anche alla luce degli ultimi atteggiamenti ripresi dalle telecamere alla fine della diretta di venerdì 23 ottobre.

I messaggi in codice tra Elisabetta e Pierpaolo

Terminata la dodicesima puntata, Pierpaolo ed Elisabetta si sono appartati. Lui, ormai innegabilmente cotto di lei, ha nuovamente ribadito i suoi sentimenti: “Tengo tanto a te, in che lingua te lo devo dire? Più di quello che pensi tu. Del gioco mi interessa fino ad un certo punto, perché se poi c'è altro non mi interessa più”, le parole di Pretelli. “Cerchiamo di passare questi due giorni bene, godiamoceli”, ha replicato Elisabetta che, preferendo non parlare, ha affidato scrivere i suoi pensieri sulla mano di Pierpaolo. Impossibile capire cosa gli abbia detto, ma un nuovo riavvicinamento tra i due è sancito anche da quanto accaduto in seguito, quando Pretelli si è isolato in giardino e tra mille pensieri ha iniziato a piangere. Raggiunto da Gregoraci, i due si sono abbracciati con trasporto: “Non so come farei senza di te qua”, le ha sussurrato. E, di nuovo, coccole e carezze (come mostra il video in alto).