GF Vip, Elisabetta Gregoraci contro tutti: dopo Selvaggia Roma s'infuria con Pierpaolo Pretelli

(La lite tra Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: "Lei voleva farci litigare")

Ore impegnative per Elisabetta Gregoraci, protagonista di una nuova accesa discussione con Pierpaolo Pretelli dopo quella furibonda avvenuta nelle scorse ore con Selvaggia Roma che l’ha accusata di prendersi gioco del modello. Rimasto in silenzio davanti allo scontro, Pierpaolo ha preferito non prendere una posizione netta rispetto ai giudizi negativi di Selvaggia, dettaglio che per la showgirl è stato tutt’altro che insignificante.

“Ti rimprovero che non hai fatto muro, nessuno si deve permettere a parlare di me e di te”, l’accusa di Gregoraci a Pretelli: “Non puoi parlare sempre di me e della nostra "storia", Pier. Non ho più voglia di queste cose. Io vi sentivo parlare. Avresti dovuto dirle ‘basta, parliamo d'altro’. Lei è venuta apposta qui. Lei si deve fare il suo Grande Fratello parlando di lei, non parlando di me. È un'amica tua, non mia. Io non frequento quel genere di persona, che si permette di mettermi in mezzo”.

“Io le ho detto di smetterla, ma lei è così”, si è difeso il concorrente nel corso di una lunga discussione con Elisabetta ancora furiosa per le parole di Selvaggia e per le colpe che le aveva mosso poco prima. L’atmosfera pare ancora ben lontana da una pace distensiva… I nervi di Elisabetta Gregoraci sono messi a dura prova.

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma è esplosa attraverso il vetro del cucurio, dove si trovavano Petrelli e la Roma. "Sei una maleducata – le parole di Gregoraci - Io ho cercato di essere gentile con te e tu non lo sei stata con me. Se sei venuta qui a parlare solo di Elisabetta Gregoraci smettila e fai il tuo percorso. Sei innamorata di lui (Petrelli, ndr)? Diglielo. Non sei venuta qui per parlare di Elisabetta Gregoraci. Non è carino che sei arrivata da due giorni e continui a parlare e a fare. Fatti il tuo percorso e non il mio. Mi sono rotta i cogl***i".

"Tu non devi più parlare di me. Stai qui solo per parlare di me. Ma vai a cag***. Chi sei tu? Se ti servo per un po' di notorietà e vuoi fare questo percorso fai il tuo, non il mio. Basta mi sono rotta i co****ni. Arriva la prima che manco conosco che non so cosa ha fatto nella vita e parla di me. Fa comodo parlare di me", ha urlato la showgirl.