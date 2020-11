“Solo il velino puoi fare”: Elisabetta Gregoraci ‘scherza’ con Pierpaolo Pretelli, lui si offende

(Pierpaolo non ha preso bene una battuta di Elisabetta e tra i due è di nuovo scontro)

Dissidi e fraintendimenti minano il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli da sempre in bilico tra un feeling palesato e spiazzanti passi indietro che diventano temi di discussione in questa movimentata edizione del GF Vip. L’ultimo episodio che ha infranto il cuore del concorrente già provato dai continui sbalzi di intenzione della ex signora Briatore, è stata la battuta che la sua amata gli ha rivolto: “Solo il velino puoi fare”, ha affermato Gregoraci mentre si parlava in gruppo.

Colpito da tale affermazione, Pretelli si è offeso e raggiunto dalla showgirl ha spiegato: “Non ci arrivi, è brutto da dire… Sulle cose che mi dici tu sono più sensibile”, ha replicato. “Ma stavamo giocando… Lo abbiamo fatto tutti parlando di ex, era una battuta”, ha tentato di giustificarsi lei. Anche Andrea Zelletta ha tentato di far ragionare Pretelli: “Non ti offendere, alla fine io sono un ex tronista e sono qui per questo. Secondo te se continuavo a fare il modello di Armani mi calcolavano? Mi hanno voluto solo per Uomini e Donne. E tu perché sei qui dentro? Perché sei stato un velino, dai non c’è niente di male ci sta”. Alla fine il chiarimento tra i due sembra esserci stato, ma il clima resta teso. Almeno per ora, fino al prossimo abbraccio.

Il tira e molla tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

La storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è un tira e molla destinato a durare quanto la permanenza di entrambi nella Casa del GF Vip. Prima la sintonia che si conferma con coccole e abbracci, poi i baci ‘finti’; dopo, ancora, l’alt della showgirl e, di nuovo, l’inaspettato due di picche che lui ha tirato alla showgirl bloccata in uno slancio che va a intermittenza come l’indecisione che non apre alla possibilità di una relazione vissuta alla luce del sole. Probabilmente un vero e proprio chiarimento tra i due avverrà solo lontano dalle telecamere alla fine di un’esperienza televisiva che monitora costantemente i loro movimenti e registra ogni gesto.