“Elisabetta Gregoraci non è entrata al GF Vip perché in attesa dell’esito del terzo tampone”

Elisabetta Gregoraci è stata la grande assente nell’esordio della quinta edizione del Grande Fratello Vip che la vede tra i concorrenti del reality partito lunedì 14 settembre. Acclamatissima dai fan che sui social invocavano il suo nome, la showgirl ha deluso la loro speranza di vederla varcare la porta rossa tra i ‘vipponi’ dell’esordio, rimandando alla seconda puntata un ingresso ostacolato da motivi non chiariti dalle fonti di produzione, ma rivelati da Dagospia.

Stando a quanto si legge dal sito diretto dal Roberto D’Agostino, pare che Elisabetta Gregoraci abbia dovuto ritardare il suo ingesso per non aver ricevuto in tempo il risultato del test sul coronavirus, fondamentale per la sua partecipazione al reality. "Sapete perché Elisabetta Gregoraci non è entrata alla prima puntata del Grande Fratello Vip? Perché stava aspettando l'esito del terzo tampone, nel suo caso ancor più ‘delicato’ visto che il suo ex marito Briatore è stato positivo al Covid" scrive Dagospia in un flash, assicurando che la conduttrice farà il suo ingresso venerdì insieme al resto della folta squadra di concorrenti. La delicata situazione dovuta al Covid è già entrata a far parte delle dinamiche del gioco televisivo, fortunatamente senza conseguenze. Dopo la notizia della positività di un autore, ha fatto impensierire la condizione di salute di Tommaso Zorzi, costretto a una visita medica per febbre e sinusite poche ore dopo l'arrivo nella Casa e poi rientrato in gioco.

I concorrenti che entrano al GF Vip 2020 venerdì 18 settembre

Elisabetta Gregoraci entrerà nella seconda puntata del Grande Fratello Vip venerdì 18 settembre insieme a Stefania Orlando, Paolo Brosio, Myriam Catania, Francesca Pepe, Denis Dosio, Francesco Oppini, Fulvio Abbate, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria.