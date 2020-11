GF Vip, Elisabetta Gregoraci rivela la data in cui abbandonerà la Casa

La showgirl è intenzionata a lasciare il reality: in una conversazione con Pierpaolo Pretelli ha svelato il giorno in cui intende varcare definitivamente la porta rossa

Ormai pare proprio certo: con o senza l’approvazione del pubblico e la ‘benedizione’ di Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci è fermamente convinta di abbandonare la Casa del GF Vip.

Dopo aver espresso le prime perplessità per la notizia del prolungamento del reality fino a febbraio 2021 e raccontato quanto ormai sia insostenibile per lei la lontananza dal figlio Nathan Falco, nelle scorse ore la showgirl è tornata sull’argomento rivelando a Pierpaolo Pretelli quando varcherà la porta rossa.

Elisabetta Gregoraci lascia il GF Vip: la data rivelata a Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci si è lasciata sfuggire la data in cui lascerà la Casa del GF Vip durante una conversazione con Pierpaolo Pretelli che ha messo fine all’ennesimo litigio scoppiato tra i due. “Magari esco e neanche ci parliamo, è un po' triste. Lo sai che vado via, è un peccato finirla così”, ha spiegato la showgirl invitando il modello a viversi serenamente gli ultimi giorni che la vedranno ancora con lui. “Godiamocela. Io il 7 vado via. Se non il 4, il 7. Sono seria”, ha affermato: “Domani faccio le telefonate…. Mi piacerebbe chiudere il cerchio bene. Poi, come vuoi tu… Non parlarci mi sembra un po' esagerato”.

Insomma, la decisione sembra presa: il GF Vip potrebbe perdere presto una delle assolute protagoniste dell’edizione più lunga della sua storia (qui il video a partire dal minuto 2:00)