Elisabetta Gregoraci furiosa contro Flavio Briatore: “Ora vomito tutto, poi vediamo se fa il fenomeno”

Era prevedibile che le dichiarazioni rilasciate da Flavio Briatore sulla ex moglie Elisabetta Gregoraci sarebbero state tema di discussione nella sesta puntata del GF Vip in onda venerdì 2 ottobre, e così è stato: messa al corrente dell’intervista che l’imprenditore ha rilasciato al Fatto Quotidiano, la showgirl ha reagito duramente, replicando punto per punto alle affermazioni che la riguardavano.

“Sapevo di sposare un uomo importante, ma non nego di essermi sentita sola in molti momenti. Momenti in cui sono stata male, molto delicati, in cui lo avrei voluto al mio fianco”, ha esordito la concorrente nel dialogo con Alfonso Signorini in cui ha ribadito la sofferenza provata nel giorno dei funerali della madre per la fugace presenza dell’ex marito. Ma è stato quando si è affrontato l’argomento dell’intervista che Elisabetta Gregoraci ha reagito nel modo più forte. “Io qui vomito di tutto, poi vediamo se fa il fenomeno. Mi sono anche trattenuta e ho fatto la signora per anni”, ha commentato leggendo le dichiarazioni di Briatore a cui ha voluto replicare punto per punto.

Gregoraci contro Briatore: la replica sul mantenimento

“Quando l’ho conosciuto lui aveva già tutte le case, automaticamente queste cose qui non le ho pretese quando ci siamo lasciati. Tranne passare 15 giorni l’anno con mio figlio in vacanza, perché mi spetta”, ha affermato Elisabetta Gregoraci: “Poi che lui abbia una casa in Sardegna e ho piacere che mio figlio abbia il suo nido è un altro paio di maniche. Bisogna essere sinceri sempre”.

Quanto all’affermazione di Briatore “Non dico quanto le do al mese, ma non è obbligata ad andare a tagliare nastri alla festa della castagna a Reggio Calabria”, Elisabetta Gregoraci ha replicato: “Subito dopo la separazione uscirono delle dichiarazioni secondo le quali avrei preso tanti soldi, ma non è assolutamente vero”. Infine, il commento sulla questione della sua partecipazione al GF Vip per far valere la sua autonomia: “Ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore. Sono sempre andata dritta per la mia strada, anche quando lui si opponeva”, ha tuonato la showgirl: “Mi spiace abbia detto queste cose, perché io non ho mai detto nulla e credo certe cose non debbano uscire dalla sfera privata. Quanto al mio lavoro, non mi vergogno di andare a tagliare nastri, Non mi vergogno di essere qui con questi ragazzi fantastici, se ne facesse una ragione”.