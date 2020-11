Gf Vip, Elisabetta Gregoraci sbotta contro Selvaggia Roma: "Chi sei tu? Vai a cag***"

A Elisabetta Gregoraci è caduta la corona. Stanca delle continue provocazioni di Selvaggia Roma, l'ex Lady Briatore sbotta dopo averla sentita sparlare di lei. Secondo l'influencer, entrata da poco in Casa, starebbe illudendo Pierpaolo Petrelli.

Elisabetta Gregoraci contro Selvaggia Roma

Apriri cielo. La lite esplode attraverso il vetro del cucurio, dove sono Petrelli e la Roma. "Sei una maleducata - tuona la Gregoraci - Io ho cercato di essere gentile con te e tu non lo sei stata con me. Se sei venuta qui a parlare solo di Elisabetta Gregoraci smettila e fai il tuo percorso. Sei innamorata di lui (Petrelli, ndr)? Diglielo. Non sei venuta qui per parlare di Elisabetta Gregoraci. Non è carino che sei arrivata da due giorni e continui a parlare e a fare. Fatti il tuo percorso e non il mio. Mi sono rotta i cogl***i".

Elisabetta Gregoraci furiosa: "Chi sei tu? Ma vai a cag***"

Tra le due volano stracci, ma la vera furia è Elisabetta Gregoraci, che continua a urlare contro Selvaggia: "Tu non devi più parlare di me. Stai qui solo per parlare di me. Ma vai a cag***. Chi sei tu? Se ti servo per un po' di notorietà e vuoi fare questo percorso fai il tuo, non il mio. Basta mi sono rotta i co****ni. Arriva la prima che manco conosco che non so cosa ha fatto nella vita e parla di me. Fa comodo parlare di me". Titoli di coda? Per ora. Ma non vogliamo immaginare quando Selvaggia rientrerà nella Casa.