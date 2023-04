Emanuela Fuin, madre dei Tavassi, furiosa dopo la finale del Gf: litiga con tutti, anche con la "regia"

Un post finale del Grande Fratello Vip che ha avuto due regine regina: Nikita Pelizon, la vincitrice, e Emanuela Fuin. La donna, madre di Guendalina e Edoardo Tavassi, ha voluto dire la sua su alcune questioni e non sono stati risparmiati né alcuni vipponi né i tecnici della regia che sono stati duramente rimproverati. La loro colpa? Aver mandato in onda delle inquadrature senza senso, come ad esempio le persone che dormono mentre in altre stanze della casa c'era di meglio da vedere.

Fuin era incontenibile e la figlia ha ripreso tutto con il telefono divertita. "Chi sono loro? Quelli della regia. Avete inquadrato Alberto che dorme, ma perché riprendere lui quando ci sono altre cinque persone? Ah è la loro prima esperienza e stanno provando" un vero e proprio fiume in piena. In un latro video ricondiviso su Twitter si vede la Fuin che manda a quel paese Charlie Gnocchi. Guendalina le chiede quale sia il problema e la madre con grande onestà spiega: "Mi voleva abbracciare e gli ho detto anche no. Ma con tutto quello che scrive: 'Tavassi è un simpaticone, morisse ammazzato', ma anche no". E a questo punto Guendalina divertita ha spiegato: "No, noi non portiamo rancore eh...".

Secondo quanto riporta Biccy, Emanuela avrebbe litigato anche con George Ciupilan: "George è andato ad abbracciare Edoardo, gli ho detto no! Gli ho detto che deve andare a ca***re".

emanuela fuin gfvip8 alphonse ascoltami pic.twitter.com/bfsMSZhBO5 April 4, 2023