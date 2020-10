GF Vip, Enock perde la pazienza e si infuria con Myriam: scoppia la lite

(Enock sbotta con Myriam: "Mi hai preso per un burattino?")

Anche una persona mite come Enock Barwuah perde la pazienza se stuzzicato più del dovuto, ed è quanto è successo ieri nella Casa del Grande Fratello Vip, nel bel mezzo di una serata che trascorreva senza il sentore del nervosismo che di lì a poco l’avrebbe caratterizzata. La discussione è iniziata quando il fratello di Mario Balotelli ha respinto le insistenti richieste di ballare di Myriam Catania, in vena di far festa al contrario dei compagni apparsi tutti giù di tono.

L’attrice ha anche chiesto alla produzione di far suonare nella Casa le canzoni preferite del ragazzo per invogliarlo, ma l’iniziativa non è piaciuta Enock che si è scagliato contro di lei. “Ma ho detto che non voglio ballare, mi hai preso per un burattino?” ha tuonato lui contro Myriam che, allibita dalla sua reazione, ha chiesto l’intervento degli altri coinquilini per essere difesa. Alla discussione ormai segnata dai toni accesi si è aggiunto Andrea Zelletta e anche Stefania Orlando, quest’ultima tesa a placare gli animi che però non sono sembrati pronti al confronto. “Hai capito male, fai l’uomo e sii cavaliere che mi hai rovinato la serata”, ha poi concluso Myriam uscendo da casa per troncare una lite decisamente esagerata rispetto ai motivi che l’avevano provocata.