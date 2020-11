GF Vip, Enock crolla e scoppia in lacrime: “Ho deluso tutti”

(GF Vip, Enock si isola dagli altri compagni, ma viene raggiunto dal suo amico Andrea che cerca di fargli cambiare umore. Il calciatore sente di aver fallito tutto nella sua vita)

Nelle scorse ore un momento di grande sconforto emotivo ha scosso Enock che, seduto nella sauna della Casa del GF Vip, si è lasciato andare in un lungo sfogo e in un pianto liberatorio con l’amico Andrea Zelletta. Negli ultimi giorni il fratello di Mario Balotelli è stato bersagliato dalle accuse di aver tradito la fidanzata Giorgia arrivategli addosso Selvaggia Roma, evento che ha messo a dura prova il suo lato psicologico adesso appesantito da un bilancio sulla sua propria vita. "Ho deluso tutti, i miei genitori li ho delusi troppo. A 27 anni mi sento di non avere nulla che ho portato avanti con costanza", ha raccontato il ragazzo che si è detto pentito di aver abbandonato gli studi e di aver interrotto la carriera nel calcio.

Importanti le parole di conforto di Zelletta: “A 27 anni hai il tempo per reinventarti e fare quello che ti piace… Io mi riconosco tanto in te, tutti hanno litigato, solo che tu hai un modo di arrabbiarti diverso, hai la voce grossa ma io so che non sei aggressivo”, gli ha assicurato Andrea.

Le dichiarazioni della fidanzata di Enock

Le vicende sentimentali di Enock Barwuah hanno iniziato a occupare lo spazio delle dinamiche televisive relative al GF Vip da quando Selvaggia Roma ha fatto il suo ingresso nella Casa e ha sostenuto di averlo frequentato non sapendo che fosse fidanzato. Dal canto suo, il fratello di Marco Balotelli, accusato anche da un’altra misteriosa ragazza citata da Biagio D’Anelli a ‘Mattino 5, ha sempre negato ogni accusa, e oggi è stata la stessa compagna Giorgia Migliorati Novello a prendere le sue difese, intervistata dal settimanale Chi che le ha dato modo di fornire la sua versione dei fatti in merito alle illazioni avanzate. “E’ in cerca di visibilità e questo reality avrebbe potuto dargliela senza la necessità di utilizzare certi metodi”, ha detto la ragazza a proposito di Selvaggia: “Evidentemente pensa che un certo tipo di scoop funzioni ancora…”.

“Quanto alla sua storia d’amore con il calciatore, Giorgia è sicura della stabilità di un rapporto che in questo periodo di reality risente della lontananza: “Sono contenta del suo percorso. Il nostro rapporto è sereno e stabile e in questi giorni diventati ormai mesi credo si sia anche rafforzato. Indubbiamente sento la sua mancanza e in certi momenti c’è un po’ di malinconia”.