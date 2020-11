Gf Vip, Enock e i messaggi con Selvaggia Roma: "Ecco chi li ha mandati"

Appena entrata e Selvaggia Roma ha già smosso le acque del GfVip, portando non poco scompiglio all’interno della Casa dei “gipponi”. Dopo un primo confronto con Elisabetta Gregoraci, e l’ammissione di alcuni baci in passato tra lei e Pierpaolo Pratelli, Selvaggia Roma ha dichiarato di aver già conosciuto Enock Barwuah e di essersi scambiata anche con lui un bacio durante una serata in discoteca in estate, quando il calciatore in realtà era già fidanzato con Giorgia Migliorati Novello.

Il "giallo" dei messaggi tra Enock e Selvaggia Roma

Enock ha smentito subito. facendo arrabbiare l’ex protagonista di “Temptation Island 4”, la quale ha prontamente replicato tirando in ballo certi “messaggi” e certe “chiamate” a suo dire compromettenti.

“Fai più bella figura a stare zitto. Io ho 31 anni non mi faccio prendere per il c**o da te - è stata la replica furente, davanti a tutti, di Selvaggia Roma - Sei uno sfigato tu che pensi che le donne… che chiami le persone in albergo e pensi che vengano in albergo, perché è stata così la cosa. Comunque i messaggi sul telefono ce li ho. E le chiamate che mi hai fatto alle sei del mattino che stavi tutto ubriaco. Sei penoso Enock, penoso”.

Poco dopo però il fratello di Balotelli sembra aver fatto marcia indietro, dando una sua spiegazione di quanto accaduto parlando con Andrea Zelletta. Quei messaggi li avrebbe inviati il miglior amico del calciatore, al quale aveva prestato il telefono. “Comunque sono inc*lato”, dice Enock. Le sue spiegazioni non sembrano però aver convinto molto, come dimostrano anche i commenti sui social che ironizzano sulle scuse e l'atteggiamento del calciatore.

ENOCK AMMETTE DELL' ESISTENZA DI QUEI MESSAGGI INVIATI A SELVAGGIA,SOSTENENDO CHE AVEVA PRESTATO IL TELEFONO AD UN AMICO,QUINDI COMUNQUE VADA I MESSAGGI CI SONO, MA NON PER MANO SUA,E DICE :

" Comunque sono In*ulato perché i messaggi dicono quelle cose lì che dice lei" #GFVIP pic.twitter.com/W46xRlxovk November 14, 2020

Gf Vip, la replica della fidanzata di Enock

E intanto la sua fidanzata? Come scrive il sito Isa&Chia, Giorgia Migliorati Novello ha condiviso poco fa una Instagram Story che sembra proprio faccia riferimento a quanto sta succedendo nella Casa del Gf Vip. “E come direbbe qualcuno… ‘vai a giocare un po’ più in là’. Ciao magnifica”, è il messaggio di Giorgia, che cita l’ormai iconica frecciata di Giulia De Lellis ad Asia Nuccetelli.