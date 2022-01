Imma Battaglia, la toccante dichiarazione d'amore a Eva Grimaldi e l'appello a Draghi

(Qui sopra il video di Imma Battaglia e Eva Grimaldi)

Eva Grimaldi ieri sera è stata eliminata dal Gf Vip, non ha vinto la battaglia a colpi di televoto contro Federica Calemme. Poco prima però Alfonso Signorini aveva organizzato per la concorrente una bellissima sorpresa: un incontro con la sua dolce metà Imma Battaglia. Il conduttore l'ha definita la più bella dichiarazione che sia mai stata fatta nel programma e la lacrime non potevano essere trattenute. "Voglio ringraziarti, perché le tue sono le più belle parole d’amore che sono state pronunciare al Grande Fratello. E io sotto scrivo il tuo appello al governo perché arrivi anche qui il matrimonio egualitario" ha detto Signorini.

Le parole d'amore di Imma a Eva

La dichiarazione d'amore di Imma Battaglia:

"Io ti amo, non puoi capire quanto. Non puoi immaginare com’è stato vivere le feste senza di te. Chi ti trova, trova un tesoro, sono stata fortunata a trovarti. Ricorda che sono stati sfortunati quelli che ti hanno perso. Tu mi hai riempito il cuore. Non ho passato il Natale con nessuno, perché volevo pensare a te, riempirmi il cuore soltanto di te. Tu mi riempi le giornate e sei la luce della mia giornata. Senza la tua luce io sono persa.

Ricordi quando alla nostra unione civile hai detto che sarai al mio fianco fino al mio ultimo respiro. In quell’occasione ho detto perché proprio il mio?. E invece sì, io voglio morire prima di te. Perché io non voglio stare senza di te, perché io sto male senza di te. Perché la vita non è vita senza di te. Che senso ho senza di te? Io voglio dormire abbracciata a te e svegliarmi con te che fai baccano nella cucina.

Imma non dimentica la lotta per il matrimonio egualitario e lancia anche un appello al presidente Draghi: "Vorrei chiedere a Draghi e a questo governo di fare la legge sul matrimonio egualitario perché ti voglio sposare mille volte, ogni giorno. Voglio riviverla quell’esperienza".

Alfonso Signorini ha appoggiato Eva e ha aggiunto: "Sottoscrivo, per quanto posso, le tue richieste al governo perché dia ufficialità alle unioni perché tutti possano sposarsi come è giusto che sia davanti alla legge e a Dio. Mi piace che una bella pagina tv sia scritta dalla storia d’amore tra due donne".