L'ex di Antonella Fiordelisi non si arrende alla fine della relazione: "Ti hanno manipolato"

Antonella Fiordelisi è entrata nella Casa del Gf Vip dichiarandosi single. Una condizione che le ha permesso di avvicinarsi al coinquilino Edoardo Donnamaria. Tuttavia mentre la relazione tra i due va avanti a gonfie vele, ecco arrivare durante la puntata di stasera l’ex della schermitrice che sostiene che i due non si sono mai lasciati. Gianluca è entrato nella Casa per un confronto con la ragazza, sperando di riconquistarla.

Le parole di Gianluca

“Sono stato un mese e mezzo a non dire una parola dopo che è stato tirato fuori di tutto sulla nostra storia”, ha esordito l’uomo, per poi spiegare lo stato delle cose con la ragazza. “Con lei mi sono lasciato a fine giugno e abbiamo mantenuto il nostro legame. I sentimenti non si spengono con un pulsante. Ci siamo lasciati per un motivo: volevo che facesse la sua avventura senza intoppi perché era la sua occasione. Quando hai cominciato ti ho sostenuto, ho fatto le battaglie per te. Hanno indagato la nostra storia d’amore, come fosse una storia forzata”, ha detto l’uomo che sembra non rassegnarsi alla fine della relazione con schermitrice.

La reazione di Antonella

Antonella alla vista di Gianluca è sgomenta e riporta il suo punto di vista sulla complessa love story: “Lui è il mio migliore amico da 7 anni fino a quando lo scorso anno ci siamo fidanzati. A giugno ci siamo separati perché ero convinta che da parte mia ci fosse solo bene perché era il mio migliore amico”, spiega l’influencer. Gianluca però non ci sta e riprende la ex: “Parla di amore, non è rispettoso per la nostra storia”. “Non sono innamorata”, tenta di spiegare la Fiordelisi, ma l’uomo non ne vuole sapere e continua ad incalzare la ragazza sostenendo che sia ancora innamorata di lui.

Le accuse al padre

Difronte all’inamovibilità di Antonella Gianluca appare furioso e tira in ballo il padre della 24enne. A detta suo l’uomo avrebbe manipolato la figlia perché lui è una persona semplice non in possesso dei titoli: “Manipolata dal padre. Antonella ha sempre avuto il problema che non ho titoli”. Antonella dopo la sceneggiata dell’uomo appare provata, ma al contempo decisa a voler intraprendere la love story con Edoardo: “Ti senti libera di continuare il tuo percorso senza pensare a Gianluca?”, le domanda Signorini. “Sì”, risponde decisa la giovane, che trova immediatamente conforto tra le braccia di Donnamaria.

<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;max-width:100%;"><iframe id="playeriframe" src="https://www.video.mediaset.it/player/playerIFrame.shtml?id=1422334&guid=F310294001015C07&muted=false&autoplay=false" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" msallowfullscreen="true" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" seamless="seamless" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" referrerpolicy="unsafe-url"></iframe></div>