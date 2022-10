L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi commenta il flirt con Edoardo Donnamaria?

Antonella Fiordelisi entrata nella Casa del Grande Fratello Vip da single, l?influencer ha di recente concluso la relazione con l?ex fidanzato Gianluca Benincasa. La campana nel loft di Cinecittà è entrata decisa a trovare l?amore, infatti è apparsa piuttosto vicina a Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum si è lanciato in un serrato corteggiamento, e la Fiordelisi si è spesso dimostrata alle troppe attenzioni riservate dal ragazzo ad altri coinquilini.

L?equivoco sui social

Nel frattempo sembra esserci qualcuno contrariato dagli atteggiamenti della giovane. E? infatti cominciata a circolare sui social uno scatto di Antonella in compagnia l?ex Gianluca in cui l?uomo commenta: ?Direi che vederti felice mi rende felice?. La foto è stata condivisa da Amedeo Venza, e fa riferimento allo scorso aprile. In tanti hanno erroneamente capito si trattasse di un?immagine attuale, prendendola come una benedizione dell'ex alla nuova relazione della Fiordelisi.

Anche la pagina di gossip, Pipol ha alimentato la fake news, scrivendo su Instagram: ?Gianluca Benincasa, fidanzato dell?attuale concorrente del GF Vip Antonella Fiordelisi, ha commentato in modo sarcastico la vicinanza tra la ragazza ed Edoardo Donnamaria. ?Sono felice se tu sei felice? scrive su Instagram pubblicando uno scatto insieme. Inoltre, anche la ?gossippara? Deianira Marzano, a ?Casa Pipol? ha confermato il loro fidanzamento. Cosa accadrà adesso??

Nulla di tutto questo, è poi intervenuto Tv Blog a chiarire la vicenda. ?Raga, l?ex fidanzato di Antonella Fiordelisi non ha messo nessuna foto con lei. Quello di cui si parla è uno scatto dello scorso aprile (quando ancora stavano insieme, guardate)?, scrive il blog di indiscrezioni postando la vecchia immagine. Una tesi poi sostenuta anche dall?esperto di gossip Alessandro Rosica. Insomma niente benedizione da parte di Benincasa per Antonella, che ciò nonostante appare decisa ad approfondire la liaison con Edoardo.