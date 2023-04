Nikita vince il Gf Vip, Fabrizio Corona rivela: "Ho manovrato i voti contro Edoardo Tavassi"

"Vi svelo in anteprima il vincitore del Grande Fratello Vip", scriveva Fabrizio Corona qualche giorno fa su Telegram con assoluta convinzione: "Il vincitore è Edoardo Tavassi". Ma la finale del reality andata in onda ieri, lunedì 3 aprile 2023, ha portato a ben altra conclusione: ad arrivare sul podio della classifica finale è stata Nikita Pelizon che si è portata a casa 100mila euro di cui metà da devolvere in beneficenza.

E Corona? Come ha commentato la mancata realizzazione del suo pronostico? L'ex re dei paparazzi non ha mancato di intervenire nuovamente sulla piattaforma di messaggistica attraverso cui ultimamente si sta divertendo a lanciare i suoi scoop, spiegando che la sua era stata una strategia finalizzata proprio a far perdere Edoardo Tavassi.

Fabrizio Corona: "Ecco perché non ha vinto Edoardo Tavassi"

Fabrizio Corona era tornato sul suo canale Telegram già ieri pomeriggio: "Mentre guardate la finale del GF Vip sappiate che voi il vincitore già lo conoscete. Ricordatevi che come vi ho detto tre giorni fa, sarà Edoardo a vincere il GF Vip. Il reality lo vince Tavassi e ne riparliamo stasera dopo la fine della diretta" aveva ribadito.

Poi il verdetto che ha indicato in Nikita Pellizon la vincitrice del Grande Fratello Vip e, quindi, un nuovo video con la spiegazione di tutto: "A me Edoardo Tavassi non sta simpatico, anzi. Lui non meritava di vincere assolutamente. Non è una persona famosa. Lui è conosciuto perché la sorella è diventata famosa per dei video chiamiamoli strani. Quindi io non volevo che vincesse", ha esordito.

Poi la spiegazione della sua strategia: "Sapendo di indicarlo come vincitore, le scommesse sarebbero schizzate e si sarebbe fatto di tutto per non farlo vincere. E così è stato. Tavassi non ha vinto il GF Vip. E io ho raggiunto il mio obiettivo" ha detto Corona: "Io raggiungo sempre quello che voglio. Su questo mio canale c'è solo la verità. E questa è la verità".