Gf Vip, frase razzista di Fausto Leali: "Nero è il colore, negro la razza"

Chiudete il microfono a Fausto Leali. "Fatelo uscire" si legge - ancora una volta - sui social, dove in molti sono tornati a chiedere la squalifica del cantante che già qualche giorno fa aveva scatenato una bufera per le sue esternazioni sulle "cose per l'umanità" fatte da Mussolini. L'autore di 'A chi' si è lasciato sfuggire l'ennesima frase da condanna, rivolgendosi a Enock Barwuah con la parola "negro" (seguita da grasse risate).

"Fausto non lo dire" lo ferma subito il fratello di Balotelli, ma lui insiste: "Smettila dai, nero è il colore, negro la razza. Noi italiani vogliamo fare i fighi, non è vero?". "A casa ci guardano e non dobbiamo far passare questo messaggio. Non bisogna dirlo" insiste Enock, provocando l'ironia del cantante: "Assolutamente. Allora gli uomini di colore siamo noi bianchi, perché cambiamo colore continuamente".

Non contento, Leali insiste ridacchiando: "Cosa faccio allora con la mia canzone 'Angeli Neri'? La cancello". "Fausto no, ti prego, non dire più quella parola" interviene ancora Enock, mentre gli altri vip assistono alla scena tra l'incredulità e l'imbarazzo, con Andrea Zelletta che chiede a Barwuah di chiuderla lì. Ci pensa Patrizia De Blanck a matterlo a tacere: "Mo ti fanno la stessa cosa di Mussolini, so' ca*** tuoi".

video Fausto Leali che utilizza la N-word per Enock che tenta gentilmente di spiegare perché non debba essere utilizzata ma viene zittito da Andrea Zelletta #gfvip “nero è la pelle e ne*ro la razza”. CHE SCHIFO pic.twitter.com/gXarr0qhfC — Lyly (@alycee_) September 19, 2020

"Fausto Leali fuori dal Grande Fratello"

Sui social chiedono a gran voce la squalifica di Fausto Leali. Dopo le frasi su Mussolini, molti internauti non perdonano al cantante questo secondo scivolone, tacciandolo di razzismo. "Deve passare il messaggio che la feccia va isolata", "Senza giri di parole, Fausto è razzista perché se non lo pensa non lo diceva", si legge su Twitter e poi ancora: "Si dice che il Grande Fratello sia lo specchio della nostra società. Infatti abbiamo il razzismo e l'ignoranza di Fausto Leali, l'indifferenza e la censura di Zelletta. Fuori Fausto Leali". Stavolta Alfonso Signorini ha una bella gatta da pelare...