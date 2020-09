Gf Vip, bufera su Fausto Leali: ecco le frasi pro-Mussolini che avrebbe pronunciato

Bufera su Fausto Leali e le presunte frasi pro-Mussolini. La polemica va presa con le pinze, perché non è chiaro che cosa abbia detto esattamente il cantante ieri sera, quando ha avuto la brillante idea di citare Benito Mussolini e Hitler in diretta al Grande Fratello Vip. Ma la bufera in rete si è già scatenata, con centinaia di tweet indignati e pronti a chiederne l'esclusione dal gioco.

Ma che cosa ha detto precisamente Fausto? Nel video ripreso da un telespettatore di Mediaset Extra (ovvero il canale che trasmette h24 le peripezie della Casa di Cinecittà), sentiamo alcune parole un po' confuse. "Ha fatto delle cose per l'umanità le pensioni, le cose... E' andato poi con Hitler. Hitler nella storia era un fan di Mussolini", si sente. Ma va precisato che la clip comincia a discorso già cominciato, dunque è impossibile sapere come iniziava la frase e quale era la tesi del cantante di 'Mi manchi'.

Non solo. Subito dopo le controverse dichiarazioni, la regia ha pensato bene di staccare l'inquadratura, preferendo concentrare le telecamere su Dayane Mello che stava raccontando i suoi problemi di cuore alla coinquilina Adua Del Vesco. Un modo per evitare polemiche fuori dalla Casa? Siamo certi che, nel corso della prossima puntata in onda venerdì, la questione verrà affrontata in diretta dal conduttore Alfonso Signorini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

non Fausto Leali che elogia Mussolini e il #GFVIP che cerca di censurare tutto😭😭 pic.twitter.com/GUKqCFm44f — ah? (@NoAllora) September 15, 2020

Scioccata per ciò che ha detto Fausto Leali. Per me da squalifica senza passare dal via. #GFVIP Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. September 15, 2020