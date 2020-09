Grande Fratello Vip, è ufficiale: Fausto Leali squalificato

La terza puntata del Grande Fratello Vip è iniziata con il botto. Signorini ha subito toccato il tema "Fausto Leali". Dopo una comunicazione - arrivata nel pomeriggio - sullo stop al televoto tra Leali e Morra, il cantautore è stato squalificato, grande giubilo del popolo del web che si era scatenato contro di lui prima per le affermazioni su Mussolini e poi per le affermazioni ritenute razziste.

Da segnalare che Alfonso Signorini, dallo studio, ha utilizzato anche lui la parola "negro", aspetto che non è passato inosservato dal mondo dei social. Leali si scusato e ha ribadito di non essere "razzista", ma la produzione è stata categorica.

La comunicazione ufficiale è arrivata a metà puntata, alle 23:39.

Sinogrini ha commentato "dal punto di vista umano non è una squalifica, lo sappiamo come sei". Anche Enock conferma di sapere che Leali non è razzista: "ero il primo ad andarlo a abbracciare". La contessa De Blanck è stata la più agguerrita nel chiedere che Leali rimanesse considerando la decisione una "punizione".

La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abbandonare la Casa. #GFVIP pic.twitter.com/5QIBnWGmO5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, 2020

Le frasi di Fausto Leali

"Nero è il colore, negro la razza. Noi italiani vogliamo fare i fighi, non è vero?" afferma Leali. "A casa ci guardano e non dobbiamo far passare questo messaggio. Non bisogna dirlo" insiste Enock, provocando l'ironia del cantante: "Assolutamente. Allora gli uomini di colore siamo noi bianchi, perché cambiamo colore continuamente".

Non contento, Leali insiste ridacchiando: "Cosa faccio allora con la mia canzone 'Angeli Neri'? La cancello". "Fausto no, ti prego, non dire più quella parola" interviene ancora Enock,

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il comunicato del GFVip che annunciava lo stop al televoto

"Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente". Così il Grande Fratello Vip in una nota diffusa nel pomeriggio dopo le polemiche sulla frase razzista di Leali. La produzione nel pomeriggio non aveva fatto alcun riferimento diretto al concorrente coinvolto, ma era noto che nel mirino della disposizione ci sarebbe stato proprio l'artista 75enne.