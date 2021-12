Fd Vip, la festa a luci rosse per Jessica Selassiè tra panna, balli sexy e gelosie

Buon compleanno Jessica o meglio buon compleanno sexy Jessica. Ieri sera la Principessa ha festeggiato i suoi 27 anni allo scoccare della mezzanotte, in realtà il party era iniziato già da un po'. La princess è nata il 27 dicembre e oltre agli auguri della sorella Lulù ha ricevuto quelli di tutti i vipponi, in particolare dei ragazzi e in maggiore misura di Alessandro Basciano.

Jessica Selassiè e la festa per i 27 anni

Tra i due sono andati in onda delle vere e proprie avance a luci rosse tra balli sexy e pettorali leccati. La festa per Jessica è iniziata da bendata, seduta su una sedia e con in sottofondo Sexyback di Justin Timberlake ha ricevuto le attenzioni di tutti i vipponi, maschi, Gianmaria, Biagio, Alessandro e Giacomo. Insomma una serata iniziata già con il piede nel fuoco.

La situazione è poi andata peggiorando con il ballo sexy di Jessica a Alessandro Basciano, che era in evidente imbarazzo, la leccata di pettorale di Selassiè ancora a Basciano e poi il gioco con la panna in cui Sophie Codegoni e Alessandro si sono sporcati il viso a vicenda e entrambi hanno cercato il pretesto per baciarsi.

Una festa infuocata che si è conclusa con una scenata di gelosia di Sophie. Alla ex tronista non è sfuggito il momento in cui Jessica ha leccato Alessandro e ha voluto rimproverare il 32enne con il quale ha un flirt. "Ho visto quello che ha fatto, così ti ha leccato. Tu eri tutto rosso" ha esclamato Sophie infastidita, Basciano però ha subito risposto: ,"Sì mi ha leccato lo champagne che mi hai buttato addosso. Sai che non mi piacciono a me queste cose, tutti a dire dai, dai.. no, non mi è piaciuto".

Di dubbio gusto anche la torta che sui social non si sono pentiti di definire l'emoticon della cacca.