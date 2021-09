Gf Vip, la triste difesa della fidanzata di Amedeo Goria: "Basta provocare, è pur sempre un uomo"

Dopo la sparata di Barbara Palombelli, che pochi giorni fa a Forum ha invitato il pubblico a "capire cosa succede nella mente" degli uomini che usano violenza sulle donne - dichiarazioni per cui poi si è scusata - arriva un'altra bomba degna di una scadente commedia anni '70. Davanti alle continue (e pesanti) avances di Amedeo Goria nei confronti di Ainett Stephens al Gf Vip, Vera Miales ha perso un'occasione per schierarsi dalla parte giusta.

Sul profilo social della giovane fidanzata di Goria va in scena uno squallido processo alle intenzioni che scaraventa via anni di battaglie femminili, oltre a mettere in imbarazzo qualsiasi donna: "Cara Zainett, adesso basta - tuona la 36enne - Basta provocare, perché Amedeo è pur sempre un uomo e a forza di sbattergli il lato b e il seno in faccia, arbitrariamente o meno, lui fa fatica a trattenersi". Non contenta continua, sempre in nome della solidarietà femminile: "Cara Francesca, smettila anche tu di fomentare Zainett, favorendo situazioni ambigue. So che Amedeo è un personaggio forte e state cercando di farvi strada sulla sua pelle, ma abbiate un po' di buon senso e dignità. Sto raggiungendo il limite della mia pazienza. Poi dopo le venezuelane scoprirete di che pasta sono fatte anche le moldave".

Il messaggio per Amedeo Goria

Infine due paroline le dice anche ad Amedeo Goria. Ma giusto infine. "Caro Amedeo, amore mio, cavolo, il gioco è bello quando dura poco - scrive Vera Miales tra le storie Instagram - Mi stai facendo fare la figura della cornuta felice davanti a mezza Italia, solo perché ti amo e ti sto difendendo a spada tratta. ma adesso calmati un attimino e abbi rispetto del nostro rapporto, frenando i tuoi bollenti spiriti. Stai esagerando - arriva addirittura a dire - Non continuare così oppure faremo i conti quanto prima e rischi che non mi troverai più quando uscirai. Uomo avvisato mezzo salvato".