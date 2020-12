Tommaso Zorzi innamorato di Oppini, la fidanzata risponde (ma il post sparisce)

Mentre Tommaso Zorzi si domanda come potrebbe aver reagito Francesco Oppini alla notizia del suo innamoramento, a rispondere per lui ci pensa la fidanzata Cristina Tomasini, che affida ai social un messaggio 'criptico' per poi cancellare tutto. Circola infatti in queste ore un post - poi rimosso - in cui Cristina, legata da qualche anno al figlio di Alba Parietti, fantastica su un possibile figlio tra il compagno e, appunto, Tommaso.

"Come potrebbe essere un piccolo Tommy", scrive Cristina, mettendo a corredo l'immagine di un cartone animato che immortala il presunto pargolo. Un post che non è sfuggito ai telespettatori ma che ora è irreperibile sul profilo della donna.

Chi è Cristina Tomasini, fidanzata di Tommaso Oppini

Nata a Bergamo nel 1984, Cristina fa coppia con Francesco da un paio d'anni. Non è noto quale sia la professione, ma di certo c'è che è laureata ed è una grande appassionata di danza ed arte. Ad accomunarla a Francesco è la passione per i motori, dal momento che collabora con la scuderia Lotus per la Lotus Cup Italia.

E' stato proprio per ricongiungersi con lei che Francesco ha deciso di lasciare in anticipo l'esperienza al Gf Vip la scorsa settimana. Un'avventura che a Oppini ha regalato appunto la grande amicizia con Zorzi, poi sfociata in infatuazione unilaterale per l'influencer, oggi preoccupato che l'amico si possa sentire tradito dal suo atteggiamento. "Succede che un gay si innamori di un etero - ha commentato Vladimir Luxuria, attivista LGBT - Amore che ovviamente non può essere corrisposto. Ma un vero uomo è colui che non reagisce da “ferito nel suo orgoglio di macho”ma che comprende e non ti ferisce (come è capitato a me) sono certa che Oppini non mi deluderà".