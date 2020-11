La fidanzata di Stefano Bettarini: “Non ha bestemmiato, è molto credente. Prima di dormire dice le preghiere”

(Stefano Bettarini sembrerebbe abbia bestemmiato nel casa del GF, ma la sua fidanzata Nicoletta lo difende a Mattino 5)

Il video della presunta bestemmia di Stefano Bettarini durante una conversazione nella Casa del GF Vip è tra i contenuti più virali di queste ore. Tanti gli utenti che sui social chiedono a gran voce la squalifica dell’ex calciatore da venerdì scorso concorrente del reality di Canale 5; tanti anche coloro che, al contrario, sostengono la leggerezza di un’espressione debitamente troncata e, come tale, non passibile del severo provvedimento. Tra questi ultimi c’è anche Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, certissima che il compagno non abbia assolutamente bestemmiato. “Impossibile. Conosco bene Stefano, non ha mai bestemmiato in vita sua”, ha argomentato interpellata da Federica Panicucci nel programma ‘Mattino 5’: “È un uomo molto credente, prima di andare a letto fa la preghiera”.

Quanto all’esclamazione pronunciata dal fidanzato: “È un intercalare toscano che si sente spesso in Toscana e che sicuramente lì al Grande Fratello gli è uscito come può uscire a tante altre persone”, ha affermato: “Non voleva offendere nessuno”. Se il GF Vip sposerà la sua visione, non considerando un’imprecazione quanto detto e graziando così il concorrente si saprà solo stasera, durante la diretta del reality.

Gf Vip, Stefano Bettarini a rischio squalifica: il video della presunta bestemmia

GF Vip, Stefano Bettarini ha bestemmiato? Il video

Mentre chiacchierava con Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli, Stefano Bettarini si è lasciato andare in un “Porca Ma**”, espressione troncata velocemente senza completarla. Ora spetta agli autori valutare se l’esclamazione rientri nei casi meritevoli del più severo dei provvedimenti.

In questa edizione del GF Vip si è già verificato un caso di squalifica per bestemmia ai danni di Denis Dosio a cui non è stato perdonato di aver pronunciato un’espressione considerata una imprecazione a tutti gli effetti. Diverso, invece, il caso di Paolo Brosio, la cui esclamazione non è stata considerata causa dell’espulsione del giornalista che ha potuto continuare a restare in gioco. Quanto a Fausto Leali, invece, la squalifica è stata decisa per aver pronunciato una frase su Benito Mussolini e il termine “ne*ro” durante una conversazione con Enock Barwuah.