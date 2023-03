Gf Vip, spunta la foto di Antonella con Sonia e la figlia Silvia: "Vi adoro"

"Che splendide persone, vi adoro". Questo ha scritto Antonella Fiordelisi a corredo dello scatto che ha condiviso su Instagram nel quale è insieme a Sonia Bruganelli e alla figlia Silvia. Che tra l'opinionista e l'ex gieffina ci sia da sempre un ottimo rapporto, anche perché spesso ha preso le sue difese, non è un mistero e la foto di ieri sera è un'ulteriore conferma. Chissà se questo sodalizio porterà anche a una collaborazione professionale, Bruganelli infatti ha la Sdl tv che si occupa di casting e format televisivi, forse la prossima "bonas" di Avanti un altro potrebbe essere proprio lei, dopo Sophie Codegoni.

Non è la prima volta che Silvia partecipa, tra il pubblico, alla diretta del reality: la scorsa settimana a mostrare con orgoglio i suoi figli tra gli spettatori era stata proprio Bruganelli che aveva scritto: "Loro due in studio per me... l’immagine più bella della mia serata" e poi aveva aggiunto due hashtag "I miei amori" e "mamma orgogliosa". Silvia è la primogenita di Paolo e Sonia e spesso si è parlato di lei e della forza con la quale i problemi di salute che ha sin dalla nascita. Oltre a Silvia la coppia ha altri due figli: Davide Bonolis, 18 anni, che gioca nella Primavera della Triestina Calcio e Adele, nata nel 2009.

Proprio ieri sera Sonia è stata particolarmente dura con Fiordelisi e commentando lo scontro che ha avuto con Micol Incorvaia ha ammesso che l'ex vippona ha esagerato e che dovrebbe, secondo lei, dire e fare di meno per emergere di più.