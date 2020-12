"Non vuoi vederne altri?". L'approccio spinto di Filippo Nardi imbarazza Adua al Gf Vip (VIDEO)

Entrato la scorsa settimana al Grande Fratello Vip, Filippo Nardi sta inanellando un siparietto imbarazzante dopo l'altro. Dopo le spiacevoli affermazioni verso Maria Teresa Ruta (che pare gli costeranno la squalifica), adesso l'uomo si lascia andare ad un'altra battuta a sfondo sessuale nei confronti di Adua Del Vesco.

Le parole di Filippo Nardi a Adua

Filippo ed Adua si trovavano in giardino insieme ad altri coinquilini quando Nardi ha cominciato a stuzzicare la ragazza. Lei stava parlando del rapporto con il fidanzato Giuliano e lui non ha perso l'occasione: "Non hai mai visto altri pi*elli nella tua vita? Ne vuoi vedere altri quattro? Così capisci come sei messa?", ha domandato cercando (e non trovando) la complicità degli altri ragazzi. "No, sono già soddisfatta", la risposta di Adua.

Ma Nardi, non contento, ha insistito. "Ho capito, ma non hai un paragone", ha continuato. "Mi basta quello che ho, mi soddisfa abbastanza".

Il precedente con Maria Teresa Ruta

Nei giorni scorsi l'hashtag #NardiFuori era balzato in cima ai trend topic di Twitter. "Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta?", ha chiesto divertito ai compagni che erano con lui accanto a Maria Teresa inconsapevole di tutto. Poi la spiegazione del termine “teabag” ai compagni ignari: "Si fa nei primi anni di collegio quando ti ubriachi", ha precisato, sostenendo si tratti di una pratica sessuale. E ancora: "Maria Teresa secondo me è borderline, non sono un medico, ma secondo me è così. Borderline sì, anche psicosi a momenti". Pare che anche il conduttore Alfonso Signorini sia per la squalifica del concorrente: il suo destino verrà deciso nella puntata in onda stasera (QUI le anticipazioni).