Filippo Nardi nella bufera per le frasi shock su Maria Teresa Ruta: “Va cacciato subito”

L'hashtag #fuorinardi è balzato in vetta ai trend di Twitter dopo che il concorrente si è riferito alla concorrente in termini offensivi

Arrivato nella Casa del GF Vip da pochi giorni, Filippo Nardi è rientrato subito nella cerchia dei protagonisti più discussi del reality per motivi tutt’altro che virtuosi. Nelle ultimissime ore, infatti, l’hashtag #fuorinardi è balzato in vetta ai trend di Twitter dopo che il concorrente ha parlato di Maria Teresa Ruta in termini offensivi e fatto riferimento alla pratica sessuale del ‘teabag’ mentre lei dormiva, ignara di tutto.

“Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta?”, ha chiesto divertito Nardi ai compagni che erano con lui accanto a Maria Teresa inconsapevole di tutto. Poi la spiegazione del termine “teabag” ai compagni ignari: “Si fa nei primi anni di collegio quando ti ubriachi”, ha riferito Nardi entrando nei dettagli di una usanza che se ha suscitato l’ilarità dei presenti, ha fatto infuriare il pubblico che, commentando furiosamente l’episodio, sta chiedendo a gran voce che gli autori prendano provvedimenti contro Filippo.

MTR si addormenta e Filippo:

"Quanto mi pagate se tea-baggo la Ruta?

Io andrei sul tea-bag, bisogna farlo in 2 o 3!

Basta appoggiargliele sulla fronte"

A VOI I COMMENTI...#gfvip pic.twitter.com/K4ljbuSMPh — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 16, 2020

qui c'è la parte prima https://t.co/VNL5oFFmvx — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 16, 2020

Filippo Nardi e le frasi shock contro Maria Teresa Ruta: “E’ borderline”

L’episodio si è verificato a qualche ora da un altro altrettanto grave che ha avuto sempre come protagonista Filippo Nardi e la sua insofferenza verso Maria Teresa Ruta: “Maria Teresa secondo me è borderline, non sono un medico, ma secondo me è così. Borderline sì, anche psicosi a momenti”, ha affermato Nardi mentre si discuteva di lei. Dichiarazioni decisamente forti le sue, che hanno subito fatto esplodere gli utenti che adesso chiedono a gran voce la sua squalifica o, almeno, l’intervento degli autori del programma.