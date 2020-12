GF Vip, Filippo Nardi si dichiara a Samantha De Grenet (che è sposata)

Il nuovo concorrente del GF Vip ammette un debole per la showgirl indicata come la sua donna ideale

(GF Vip, Filippo rivela a Samantha come l'abbia sempre considerata la donna dei suoi sogni)

Nuovi ingressi, nuove dinamiche nella Casa del GF Vip che dallo scorso venerdì è animata dalla presenza degli ultimi concorrenti chiamati ad abitare il loft di Cinecittà. Tra loro anche Filippo Nardi, storico ex protagonista della seconda edizione ‘nip’ del reality di Canale 5, che già nelle prime ore della sua permanenza nel gioco, ha palesato il suo interesse per Samatha De Grenet, come lui new entry del programma.

Filippo Nardi corteggia Samantha De Grenet

“E’ stata una fissa per anni, l’ho corteggiata ma non ne ha voluto sapere”, ha ammesso Filippo Nardi parlando con Giulia Salemi e Dayane Mello davanti alla diretta interessata che ha mostrato un certo stupore per una dichiarazione così palese: “Sono sempre stata fidanzata…”, ha replicato la showgirl, sposata dal 2005 con Luca Barbato, padre del figlio Brando nato qualche mese dopo le nozze. “Mi sono sposata a luglio, avevo la pancia…”, ha ricordato lei parlando del giorno delle sue nozze. E proprio riguardo alla sua foto con indosso l’abito da sposa dalla profonda scollatura, Nardi ha espresso tutta la sua ammirazione per un décolleté così esibito: “Quando ti sei sposata eri bellissima, avevi due bombe…”, il commento del concorrente, ripreso dalla stessa De Grenet che ha sottolineato la floridezza delle sue forme. Poi la dichiarazione definitiva di Filippo: “Se potessi disegnare la mia donna perfetta, per me è lei…”, ha ammesso: “Suo marito deve ringraziare di svegliarsi accanto a lei ogni mattina…”. Audace ma sincero, Filippo: più chiaro di così…