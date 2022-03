"Parlo prima che mi censurino": il retroscena su Soleil, Barbara d'Urso e l'eliminazione pilotata

Filippo Nardi contro Soleil Sorge. Tutto nasce dalla eliminazione della concorrente del Grande Fratello Vip nel corso della puntata andata in onda la scorsa settimana. Sì perché Nardi, anch'esso ex concorrente e conduttore, ci vede del marcio, tanto da ritenere che il tempismo della eliminazione sia da ricondurre ad un nuovo lavoro che la ragazza starebbe approntando con Barbara d'Urso. E' da qualche settimana, infatti, che circola l'indiscrezione in merito alla possibilità che Sorge vesta il ruolo di opinionista ne "La Pupa e il Secchione", condotto proprio dalla presentatrice napoletana.

Nardi condivide il suo commento in calce ad un post dle profilo ufficial del Gf Vip: "Prima che qualcuno qua mi elimina di nuovo il mio commento... - scrive - Ma Soleil non era super popolare fuori? O sarà perché deve fare il nuovo programma della d'Urso che inizia nel giorno dopo la finale? A me puzza, e a voi? Vedremo quanto ci mettono ad elimiare il mio commento per la seconda volta, tanto continuo a scriverlo".

Soleil è stata eliminata la scorsa settimana: ha perso il televoto flash contro Davide Silvestri, incassando solo il 42% delle preferenze contro il 58% del coinquilino. Un'uscita di scena in cui qualcuno c'ha visto la necessità di andare furoi dalle mura della Casa di Cinecittà per avventurarsi in un nuovo percorso professionale (pre)stabilito.

"Il terzo giudice è un segreto nel senso che non sappiamo ancora se accetterà, se non accetterà, cosa succederà.. - ha dichiarato d'Urso a Verissimo giorni fa, in merito alla giuria che la accompagnerà in questa nuova avventura di prima serata, su Rai Uno - Se è Soleil? Non posso dirti niente! Ora è dentro la Casa! Anche se io desiderassi avere Soleil come faccio a dirglielo, sta là. Se esce prima posso dirglielo, se arriva in finale glielo dico la notte alle due. Magari dice di no e mi ritrovo con un punto interrogativo là".